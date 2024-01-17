習近平思想充電寶上架：可一邊充電，一邊收聽習思想

官媒光明網此前推出一款名為「思想充電寶」的電子產品，使用者可以一邊充電，一邊收聽習近平新時代中國特色社會主義思想的有關內容，1月16日「習近平思想充電寶」在網絡上引發熱議。



不過據了解，這款產品2023年3月就已出現，並已交付部分全國兩會代表使用，光明網當時還做了產品宣傳。



據光明網的產品介紹，為深入學習宣傳貫徹中共二十大精神，把全黨全國各族人民的思想統一到二十大精神上來，把力量凝聚到二十大確定的各項任務上來，光明網發揮思想理論網站特色，推出《習近平談治國理政（1—4卷）》思想充電寶融媒體產品，搭建「給手機充電、為思想賦能」專屬應用場景。

《習近平談治國理政》。（資料圖片）

據介紹，該融媒體產品通過新載體、新場景、新應用，將《光明日報》刊發的72位思想理論專家文章轉化為語音內容，深入解讀習近平新時代中國特色社會主義思想內容，讓廣大中共黨員幹部群眾「在聽原著中學原文，在悟原理中知原義」，「推動習近平新時代中國特色社會主義思想更加入耳入心」。

負責研發該融媒體產品的光明網副總編輯高賽稱，不同於傳統教材，《習近平談治國理政（1-4卷）》思想充電寶連通線上、線下，將虛擬節目與實體產品結合，相關學習資料同步在光明網以專題網頁形式推出，並在喜馬拉雅、蜻蜓FM、新浪微博等平台同步分發推送，擴大理論宣傳的覆蓋面和受眾影響力在。

高賽表示，線上內容緊跟時政熱點不斷更新，用戶可隨時下載最新學習材料，從而實現線下溫故、線上知新。