「大陸地位最高台灣人」張克輝遺體在北京火化　習近平親自送別

前全國政協副主席張克輝1月11日下午3時18分在北京逝世，享年96歲。張克輝被視為迄今在中國大陸政治地位最高的台灣人，《新華社》形容他是「優秀黨員、著名的社會活動家、台灣民主自治同盟的傑出領導人」。



《新華社》報道，張克輝遺體火化地點是在北京八寶山革命公墓。除了人在達沃斯的國家總理李強外，其他幾名中共常委全數到齊，包括習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，還有國家副主席韓正等人，一起到八寶山革命公墓為張克輝送別。



張克輝遺體火化地點是在北京八寶山革命公墓。（CCTV截圖）

報道稱，在今早的八寶山革命公墓禮堂內，氛圍莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沈痛悼念張克輝同志」，橫幅下方是張克輝的遺像。張克輝的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的「中國共產黨黨旗」。

習近平、趙樂際等官員於上午9時30分許，在哀樂聲中緩步來到張克輝遺體前，肅立默哀三鞠躬，並與張克輝親屬一一握手，表示慰問。

張克輝的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的「中國共產黨黨旗」。(截圖CCTV)

據了解，張克輝1928年出生於台灣彰化，1948年到廈門大學讀書，之後任解放軍閩粵贛縱隊四團十四獨立連連長兼副指導員。新中國成立後，長期在福建工作，1991年當選為中華全國台灣同胞聯誼會會長，曾任國台辦副主任，1997年當選為台灣民主自治同盟中央委員會主席，曾任第九屆、十屆為全國政協副主席。

張克輝病重期間和逝世後，上述常委、韓正等黨政高層，以及中共前總書記胡錦濤，前往醫院看望或通過各種形式對張克輝的逝世，表示沈痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

張克輝曾兩度返台，第一次是1993年曾返台為父親奔喪，此行是他離別45年後首次回到家鄉。2009年5月，張克輝以中華媽祖文化交流協會會長的身分，應大甲鎮瀾宮邀請率團來台參訪。

張克輝也是一位作家，其作品有：小說《農民》；文集《海峽心‧兩岸情》、《深情的海峽》、《故鄉的雲雀崗》；電影劇本《台灣往事》、《尋找》、《湄洲島奇緣》、《啊！謝雪紅》等。其中，《尋找》後來被改編為電影《雲水謠》並於2006年上映。