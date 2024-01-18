男子冒充國安「偵察處長」　幫數十人「花錢消災」騙近百萬元被捕

「國家安全部」微信公號周四（18日）披露一宗冒充國安人員行騙的案例，案中李某竟自稱是省國家安全廳偵察處的處長，還向他人保證「你放心，有我在，保你沒事」等，最終近日被有關部門依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。



據介紹，2014年，在某監獄服刑的黃某遇到了一同服刑的老鄉李某，二人很快熟絡起來。期間，李某裝腔作勢，稱自己是國家安全機關的「臥底」，因工作需要才到監獄，很快就能出去。但當時黃某並未當真，兩人隨着監區犯人分流再未見面。

直到2022年，已出獄3年的黃某再次偶遇李某，彼時黃某因捲入其他案件被政法機關多番訊問。為使自己「平安無事」，黃某向李某訴苦，並尋求對方協助。而李某讓其不要擔心，更表示自己已是省國家安全廳的「偵察處處長」，會出面協調。眼見對方半信半疑，李還進一步展示「警服」、「警官證」、「配槍」等，言談中不斷透露自己實力非凡。

男子冒充國安人員行騙被採取刑事強制措施。（資料圖片）

黃某徹底信服，並滿心歡喜地送上2萬元（人民幣．下同）現金作為「辦事」費用。後來，李某又以「承包政府食堂項目」、「購買安居房」等為由，先後詐騙黃某現金26萬元。此外，李還頻繁以國家安全機關工作人員身份在多地實施詐騙活動，詐騙近百萬元，受騙人數達數十人，影響極其惡劣。

接獲舉報後，國家安全機關會同有關部門立即對此事開展調查，全面廓清了李某涉嫌冒充國家安全機關工作人員進行詐騙的犯罪事實，同時查獲一批偽造的物品。到案後，李某對其違法犯罪行為供認不諱，他交代，其正是利用國安警察這一職業的神秘感和民眾崇敬國安幹警的心理，以及受害人急於「平事」、「消災」的需求，把自己包裝成國家安全機關「偵察處長」，並從網上非法購買了偽造的警服、警官證以及玩具槍等物品，進行詐騙活動。