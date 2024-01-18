比亞迪聯合大疆推全球首款車載無人機　可自動換電兼一鍵起飛降落

比亞迪將與大疆合作發布，全球首款車載無人機，該無人機具備智能收納、自動換電和充電管理等功能，可真正做到一鍵起飛降落。



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近日，比亞迪舉辦夢想日活動，宣布與大疆合作打造全球首個整車集成的車載無人機。該無人機被設計為安裝在車頂的裝置，具有伸縮的無人機起落平台，平時將隱藏在車頂的機艙之內，起飛後還將自動識別本車，並懸停空中等待指令。

車輛行駛過程中，該無人機還可進行一路智能跟車，實時對車輛周圍環境進行拍攝，將畫面進行高清高幀率低延遲回傳，駕駛員還可以使用一鍵智能成片功能，記錄途徑的每一片風景。最後，該無人機還可「一鍵返航」，以及具有低電量自動回倉功能。

比亞迪宣布，仰望U8玩家版車型將搭載上述車載無人機，未來亦計劃，將車載無人機整合到仰望品牌的某些車型中，提供實用功能，如在高速路堵車時啟動無人機進行探路，幫助司機找到暢通的道路。

據官方網站顯示，仰望U8玩家版車型預售價格為109.8萬元人民幣。

值得注意的是，比亞迪與大疆都是深圳企業，公開數據顯示，比亞迪2023年總銷售3024417輛，按年增長61.9%，繼續穩坐「銷冠」寶座。大疆自2006年成立以來，從無人機系統拓展至多元化產品體系，在無人機、手持影像系統等領域成為全球領先的品牌。根據此前披露的數據，2015年、2016年、2017年，大疆的營收分別為59.8億元人民幣、97.8億元人民幣、175.7億元人民幣。此後幾年時間，大疆沒有對外公布營收情況。