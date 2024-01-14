比亞迪滾裝船停靠深圳小漠國際物流港口　將載5449輛新能源車赴歐

1月15日，比亞迪「EXPLORER NO.1」（開拓者1號）滾裝船（Roll-on/roll-off，汽車渡輪）將拉載5449輛新能源車，從深圳駛往歐洲。



1月14日，開拓者1號停靠在深圳市深汕特別合作區的小漠國際物流港碼頭，4060輛新能源汽車依次運送上船。

作為從小漠國際物流港出海的比亞迪首艘滾裝船，1月15日，開拓者1號將拉載1月9日在山東煙台已交付離港的1389輛新能源車，共計5449輛新能源車，從深圳運往歐洲符利辛根港（荷蘭）和不來梅哈芬港（德國）。

據了解，開拓者1號為中集集團旗下中集來福士為國際主流航運公司Zodiac Maritime（佐迪亞克海運）建造的首艘7000車位汽車運輸船，由船東租給比亞迪，作為比亞迪「出海艦隊」的首艘船。

開拓者1號也是首艘由國內船廠建造、專門用於國產汽車出口的汽車運輸船，將有力保障比亞迪海外市場的快速交付與拓展。該船總長199.9米，型寬 38 米，設計吃水8.6米，設計航速19節，可裝載量為7000輛車。

據介紹，該船運用中集集團自主研發的技術，例如通過海水冷卻、熱水加熱的合理設計配置，對船上氫氧化鈉、氨水溶液液艙的應用，實現既保溫又保冷的經濟可靠方案；通過優化管線、電纜路線設計、輕量化設計，取消合同的額外要求配置，減少空船重量，促進航速達標，實測最大航速比合同要求指標高0.55節，該指標優於國內所有已交付的同類項目。