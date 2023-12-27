彭博：比亞迪有望超越Tesla成為全球最大電動車企

彭博報道，比亞迪有望超越Tesla，成為全球最大電動車企。



報道稱，比亞迪很可能在今季超越Tesla，成為全球電動車銷量最大的公司，反映全球電動車市場進入轉折時刻，也證明中國在全球汽車行業日益增長的影響力。

南京第三十四屆世界電動車大會上，比亞迪展示刀片電池。（視覺中國）

報道引述Snow Bull Capital中國業務主管Bridget McCarthy的話表示，汽車行業的競爭格局已經改變。汽車公司的規模和傳統已不再重要，重要的是創新和更新迭代的速度。比亞迪很早以前就開始做準備，能夠以超出所有人想像的速度做到這一點。

彭博指，目前Tesla在收入、市值等關鍵指標上仍然領先。但分析師預計，明年其中一些差距將大幅縮小，Tesla銷售額將達到1140億美元，而比亞迪的銷售額為1120億美元。

Tesla準備於上海工廠推出升級版的Model Y車型，最快2024年年中開始量產。（Reuters）

瑞銀估計，到2030年，以比亞迪為首的中國汽車製造商，全球市場份額將增加近一倍，達到33%。全球汽車行業將發生翻天覆地的變化，西方汽車製造商的全球市場份額將從81%下滑至58%，將會面對危機時刻。

近幾年，中國的乘用車出口量超過美國、南韓和德國，目前已與日本並駕齊驅，居全球首位。截至今年10月，中國內地出口的360萬輛汽車中，約有130萬輛是電動汽車。