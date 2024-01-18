中國體彩開出罕見「55555」　5億獎池清零　客服：不存在內幕

內媒《中新經緯》等報道，中國體彩1月17日最新開獎結果出爐，其中排列3的開獎號碼為「555」，排列5的開獎號碼為「55555」，均出現罕見的「連五」組合。其中排列5的一等獎中獎注數高達5966注，逾5億元（人民幣，下同）獎池被清零。



中國體彩客服人員表示，排列5遊戲開獎號碼是隨機出現的，出現「連五」的情況也是符合遊戲規則的，不存在人為操控或者設備程序故障的情況。



據中國體彩網公布的資料顯示，本次排列5的一等獎中獎注數高達5966注，每注獎金為84034元，應派獎金合計約5.01億元，獎池滾存0元。

《中新經緯》查閱排列5歷史開獎信息發現，此次中獎注數和開獎金額是有歷史記錄以來最多的。2023年，最高中獎注數為985，派發獎金合計約為9133.90萬元。

據中國體彩網介紹，購買排列5時，由購買者從00000-99999的數字中選取1個5位數為投注號碼進行投注。排列5設1個獎級，為固定獎。獎金分配為一等獎：單注固定獎金10萬元。根據獎金管理規定，排列5按每期銷售總額的50％計提獎金，計提獎金分為當期獎金和調節基金，其中49%為當期獎金，1%為調節基金。

另據內媒《貝殼財經》報道，不少網友質疑開獎號碼太過特殊，是否存在內幕。對此，中國體彩客服回應稱：「不存在任何內幕，所有號碼都是隨機產生的，都是公平公正透明的。」

關於中獎者是否現身兌獎、在何處購買彩票的疑問，客服表示：「兌獎需要到當地體彩中心，這邊暫時無法確定。具體的中獎信息需要到各省體彩官網進行核實。」