六合彩內地版造假影片瘋傳？主持人提前報出號碼　官方：拼湊剪輯

近日內地網絡瘋傳一段影片，顯示福利彩票「快樂8」開獎時，主持人提前報出彩球號碼，接著直播截斷改插播廣告，引發輿論譁然。相關發行管理中心5日發布聲明，稱網傳影片是拼湊剪輯而成，已報警處理。



1月2日晚有網友在短片平台發布剪輯影片稱，福利彩票「快樂8」第2024002期開獎時發生意外，主持人在77號球滾下來時，喊了74號，但隨即又改口77號，沒想到下一顆滾下來的球號竟真的是「74號」，更啟人疑竇的是，直播畫面瞬間截斷，改插播廣告。

影片引發不少人質疑「主持人提早喊號」，涉嫌造假。

不過據內媒《北京青年報》報道，檢索官方網站發布的當期開獎影片回看，卻並未出現相關主持人口誤。負責該次開獎公證的公證處人員5日表示，該公證處公證員「監督了現場的搖獎機等開獎器具從測試到正式搖球的過程，器具是沒有問題的」。

據「中國福彩網」5日消息，其發行管理中心發布聲明，「我中心注意到網絡傳播的所謂『網曝福彩主持人提前播報中獎球號』相關視頻資訊，該視頻內容系拼湊嫁接剪輯形成。我中心已報公安機關依法處理」。