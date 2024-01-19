中國去年汽車出口首居全球第一　工信部：加大車用晶片等技術攻關

國務院新聞辦公室周五（19日）舉行新聞發布會，負責人介紹，2023年，中國汽車出口首次躍居全球第一。當局同時將加大車用晶片、全固態電池、高級別自動駕駛等技術攻關，進一步提升產品市場競爭力。



據介紹，2023年，中國汽車產銷雙雙突破3000萬輛，產銷分別同比增長11.6%和12%，創歷史新高，並連續15年保持全球第一。汽車出口491萬輛，同比增長57.9%，首次躍居全球第一。

工業和信息化部副部長辛國斌表示，行業協會的研究結果比較樂觀，認為2024年中國汽車產業產銷能夠實現穩定增長，新能源汽車也將繼續保持良好發展態勢。總量規模預計可以達到3100萬輛，同比小幅增長3%左右。新能源汽車產銷也將達到1150萬輛左右的規模，增長在20%左右。

工業和信息化部副部長辛國斌。（澎湃新聞）

下一步，當局將認真落實中央經濟工作會議和全國新型工業化推進大會工作部署，會同相關部門進一步加強宏觀指導，加強行業管理，推動汽車產業高質量發展。首先，要落實落細車購稅減免等優惠政策，開展好公共領域車輛全面電動化試點和新能源汽車下鄉活動，積極擴大新能源汽車消費，保持產業穩定運行。去年，總共開展了6場新能源汽車下鄉活動。在拓展農村市場的同時，還帶動了農村充換電基礎設施建設，進一步改善了農村消費者的消費體驗。

二是要支持企業開展聯合創新，加大車用晶片、全固態電池、高級別自動駕駛等技術攻關，進一步提升產品市場競爭力。三是組織開展智能網聯汽車準入和「車路雲一體化」應用試點，加快路側感知、網聯雲控等基礎設施建設，進一步完善車端、路端、網端標準體系，進一步推動智能網聯汽車商業化應用。目前在車路雲網協同方面，北京亦莊的試驗效果非常好。全國搞了30餘個試點示範園區，也在全面推廣車路雲協同發展。

四是進一步強化產業發展統籌布局，防範化解產能過剩風險，維護公平競爭市場秩序。他表示，汽車產業是一個國際化產業，在今年的發展過程中，當局還將繼續推動國際化發展，倡導協同創新、全球化發展，推動消除各種形式的貿易保護政策，為產業發展創造良好的國際國內環境。