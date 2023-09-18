國家工信部：明年7月起手機App未備案不得從事業務

工業和信息化部早前印發《工業和信息化部關於開展移動互聯網應用程序備案工作的通知》（下稱《通知》），要求所有應用程式（App）都必須向所在地的省級通信管理局備案；在通知印發前上線的App，需在2024年4月前完成備案。

簡單來說，只要App 沒有通過報備，電信服務業者就不得提供網路連接服務。



《通知》稱，隨着移動互聯網快速發展，App 已成為互聯網信息服務的重要載體，App 與網站同屬於提供互聯網信息服務，應按照國家法律法規要求，向電信主管部門參照網站備案的方式履行備案手續，登記實名、網絡資源和業務等信息。

《通知》明確規定，在中國境內從事互聯網訊息服務的App主辦者，應當依照《反電信網絡詐騙法》、《互聯網信息服務管理辦法》等規定履行備案手續，未履行備案手續者，不得從事App網路訊息服務。

App主辦者在填寫有關備案材料並實名核驗後，由其網絡接入服務提供者或應用分發平台通過「國家互聯網基礎資源管理系統」（即ICP / IP 地址/ 域名信息備案管理系統，以下簡稱備案系統），向App主辦者住所所在地通信管理局在線提交備案申請。

為降低主辦者負擔，減少信息填報量，App備案信息沿用原有網站備案信息，對於已履行網站備案手續的主辦者，不需要重新填報主體身份信息，僅需補充App有關信息即可。

2023年9月至2024年3月底，《通知》發布前開展業務的App 應向其住所所在地省級通信管理局履行備案手續。 2024年4月至2024年6月底，電信主管部門將組織對App備案情況開展監督檢查，對仍未履行備案手續的App依法進行處置。

《通知》發布後擬開展業務的 App，應先履行備案手續後再開展業務。網絡接入服務提供者、應用分發平台、智能終端生產企業不得為未履行備案手續的App 提供網絡接入、分發、預置等服務。