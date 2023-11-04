中國工信部：將於2025年實現人形機械人量產

據中國工業和信息化部官網消息，11月2日，工信部發布《人形機器人創新發展指導意見》。其中提出，到2025年，中國將初步建立人形機器人（又稱機械人）創新體系，並實現批量生產。到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力達到世界先進水平。



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《指導意見》按照謀劃三年、展望五年的時間安排做了戰略部署。到2025年，人形機器人創新體系初步建立，「大腦、小腦、肢體」等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產品達到國際先進水平，並實現批量生產，在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段。

《指導意見》指出，將培育2到3家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造2到3個產業發展集聚區，孕育開拓一批新業務、新模式、新業態。

到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力達到世界先進水平。產業加速實現規模化發展，應用場景更加豐富，相關產品深度融入實體經濟，成為重要的經濟增長新引擎。

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在拓展場景應用方面，該文件從特種領域、製造業典型場景、民生及重點行業三類方向提出了若干意見措施。

一是加快人形機器人在特種環境應用，面向惡劣條件、危險場景作業等需求，強化複雜環境下本體控制、快速移動、精確感知等能力。二是聚焦3C、汽車等製造業重點領域，提升人形機器人工具操作與任務執行能力，打造人形機器人示範產線和工廠，在典型製造場景實現深度應用。三是拓展人形機器人在醫療、家政等民生領域服務應用，滿足生命健康、陪伴護理等高品質生活需求，推動人形機器人在農業、物流等重點行業應用落地，提升人機交互、靈巧抓取、分揀搬運、智能配送等作業能力。

《指導意見》指出，人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品，將深刻變革人類生產生活方式，重塑全球產業發展格局。當前，人形機器人技術加速演進，已成為科技競爭的新高地、未來產業的新賽道、經濟發展的新引擎，發展潛力大、應用前景廣。

《指導意見》還結合任務安排，設立關鍵技術攻關、重點產品和部組件攻關、拓展場景應用等3個專欄，確保各項任務落到實處。