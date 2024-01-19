天舟六號受控再入大氣層：大部分器件燒蝕，殘骸落入預定安全海域

據中國載人航天工程辦公室消息，天舟六號貨運飛船已於北京時間1月19日20時37分受控再入大氣層。飛船絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，少量殘骸落入預定安全海域。



天舟六號貨運飛船發射升空。（新華社）

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天舟六號貨運飛船於2023年5月10日在文昌航天發射場發射入軌，裝載了6名航天員在軌駐留消耗品、推進劑、應用實（試）驗裝置等物資。2024年1月12日，天舟六號順利撤離空間站組合體，並於獨立飛行期間，成功釋放大連理工大學試驗衛星。

據早前報道指，天舟六號貨運飛船長度為10.6米、總重13.5噸。其整體由兩部分構成，下部為推進艙，上部為貨物艙，載貨量達7.4噸，是目前世界上運貨能力最強的貨運飛船之一。

據介紹，天舟六號此次運送的物資種類主要包括服裝、食品、飲用水等，其中新鮮水果的重量約70公斤，是天舟五號攜帶水果重量的約兩倍，這些水果將同時保障神舟十五號和神舟十六號航天員乘組的食用需求。

值得一提的是，中文大學卓敏生命科學教授暨農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明及其團隊，與華潤科學技術研究院、航天神舟生物科技集團早前研發的大豆固氮菌菌株「根瘤菌」，上週三（10日）由「天舟六號」貨運飛船搭載升空，順利到達中國空間站，是本港首個於太空進行空間搭載實驗的農業研究項目。