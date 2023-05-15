天舟六號載中大的大豆固氮菌研究升空　創本港首個太空農業實驗

中文大學卓敏生命科學教授暨農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明及其團隊，與華潤科學技術研究院、航天神舟生物科技集團早前研發的大豆固氮菌菌株「根瘤菌」，上週三（10日）由「天舟六號」貨運飛船搭載升空，順利到達中國空間站，是本港首個於太空進行空間搭載實驗的農業研究項目。



「根瘤菌」是一種能與豆類植物根部共生形成根瘤，可將空氣中的氮固定到土壤中供植物使用的細菌。它們通過固氮作用，減少植物所需氮肥，從而降低二氧化碳排放。此外，豆類植物可為「根瘤菌」提供含量高達4成的蛋白質，保障糧食安全。

林漢明表示，是次團隊透過進行「根瘤菌」的艙內及艙外實驗對比，探索它在太空中的變化，待返航後會再作進一步研究，希望提升菌株的抗逆性和固氮效率，以擴大「根瘤菌」的應用範圍，達至可持續發展。（翁曼琛攝）

林漢明表示，是次團隊透過進行「根瘤菌」的艙內及艙外實驗對比，研究它在太空中的變化，待6至8個月返航時會再作進一步研究，長遠希望提升菌株的抗逆性和固氮效率，以擴大「根瘤菌」的應用範圍，達至可持續發展。

他續稱，未來計劃將已育成的大豆新品種帶上太空進行實驗，觀察種子在太空下誘發的變化，並於返航後進行精密基因組檢測及全面分析表微變化，以篩選有應用前景的大豆新品種。另外亦希望以航天農業用作本港STEM教育題材，讓學生認識糧食安全和國家發展等。