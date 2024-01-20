路透：12地方債務嚴重　國務院下令停止或延後部分基礎建設項目

據路透社周五（19日）報道，中國國務院近期下令，要求債務嚴重的地方政府停止或延後完工少於一半的基礎建設項目，涉及全國12個地區。當局並要求這些地方政府要盡一切努力，將債務風險減至低至中等水準，以減少對金融穩定構成的風險。國務院新聞辦公室沒有回應。



在中國，地方政府長期依賴投資基礎建設刺激經濟成長，不少收入源於出售土地。然而，房市低迷造成地方政府收入減少，無法透過投資基建推動成長或償還巨額債務。路透社引述3名知情人士表示，中國國務院正加大力度處理13兆美元地方債務，近期向地方政府及國有銀行發出指令，要求停止或延後完工少於一半的基建項目，涉及遼寧、吉林、貴州、雲南、天津及重慶等12個地區。

據報這些基建項目包括機場重建或擴建、高速公路及城市鐵路項目等，但部分經中央政府批准的項目或經濟適用房則可獲豁免。

去年10月及11月，路透社曾報道指，中國國務院限制該12個地區的舉債及展開國有資金支持的項目，之後要求地方政府叫停有問題的公民營合作項目，並對投資作出其它限制。報道形容，當局的最新指令是向地方列出更詳細的清單，顯示應避免進行什麼基礎建設項目。至於已完工超過一半的項目，地方政府也必須減少投資規模。

報道又引述知情人士稱，中央政府關注地方的巨額債務及經濟成長疲弱，會導致債務違約。2022年，地方政府債務佔國內生產總額76%，而中央政府的債務只佔21%。涉事12個地區需盡一切努力將債務風險減低至中等水準，當達到減債目標，國家發改委會會尋求國務院批准，調整它們的新基礎設施投資債務政策。