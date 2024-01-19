東莞80間汽車店疑一夜倒閉　銀行安排拖車抵債　員工指遭拖糧半年

東莞一間公司旗下80多個汽車門店疑似倒閉，涉及奧迪（Audi）、寶馬（BMW）、梅斯特斯-平治（Mercedes-Benz）、福士（Volkswagen）等多個品牌。公司員工介紹，門店周二（16日）仍正常營業，周三（17日）下午被銀行安排拖車抵債，此外已遭拖糧半年；亦有買家指，購車後一直被拖延交車。目前，當地市場監督管理局正進行調查核實。



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涉事公司名為廣東永奧投資集團有限公司，公司代理的汽車品牌包括奧迪（Audi）、寶馬（BMW）、梅斯特斯-平治（Mercedes-Benz）、福士（Volkswagen）、越野路華（Land Rover）、積架（Jaguar）、富豪集團（Volvo）、問界等。公開信息顯示，涉事公司位於東莞市南城區，目前處於存續狀態。

多名網民近日爆料，涉事公司旗下疑似80多間汽車品牌門店突發狀況倒閉，展廳、庫房都在一夜之間變得空空蕩蕩。其中一名員工表示，該公司有破產清算風險，「現南城店有28台未交車，35台未購買購置稅等待上牌。我們員工等着發工資負擔一家老小。」

另據一名前員工介紹，自己曾就職廣東永奧集團旗下汽車門店，因公司拖欠工資於去年7月中旬離職，去年4月至7月的工資目前仍未結清，多次聯繫公司一直未給明確答覆。

亦有買家表示，因現時門店倒閉，導致自己無法提車。還有買家稱，「在東莞塘廈永奧集團旗下永驍吉利4S店購車，一直拖延交車，已經拖延三次提車日期。」

內媒《上游新聞》致電涉事公司，接聽維修服務熱線的一名員工說，自己目前仍在工作，也一直在討薪，「公司已經拖欠工資半年，網絡中所說永奧倒閉80間門店基本是真的，現在，店內的新車都沒有了。」

對於上述情況，涉事公司所在的寮步鎮政府回應，市政府層面已經着手處理此事。至於網絡提到的多間門店，究竟是倒閉還是其他情況，需要具體排查之後才清楚，「目前，了解到的是存在不穩定情況。」

東莞市市場監督管理局寮步分局表示，近幾日接到多位消費者投訴反映相關問題，主要集中在汽車未上牌照、已付款未提車等，目前，市場監管部門已介入調查，具體涉及多少間汽車門店，還未有準確數據，正進一步調查。

東莞市市場監督管理局塘廈分局亦回應指，轄區永奧集團旗下的汽車門店有10間，目前，這10間門店都已經沒有正常經營，政府正聯合市場監管、警方等多部門處理此事。