2023內地31省市人均可支配收入：滬京居首破8萬元　粵閩僅列4萬檔

國家統計局近日公布了內地31個省區市2023年居民人均可支配收入情況。上海、北京領先雙雙突破8萬元；上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東8個省超過全國水平。



數據顯示，2023年全年全國居民人均可支配所得為39218元（人民幣，下同），較2022年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長6.1%。

31省2023年居民人均可支配收入方面，上海（84834元）、北京（81752元）分居前兩位，首次突破8萬元；隨後是浙江（63830元）；江蘇（52674元）、天津（51271元）分列第四、第五，也是首次突破5萬元；廣東（49327元）、福建（45426元）居於4萬元檔。

2023中國內地31省市區居民人均可支配收入。（國家統計局）

另外有14個省份2023年居民人均可支配所得位於3萬元檔位，還有10個省份居民人均可支配所得在2萬元檔位。

與全國水準相比，來自東部及沿海的上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東8個省份居民人均可支配收入跑贏全國。6個經濟大省中，除河南、四川外，其餘4個經濟大省人均可支配所得超過全國。

個人可支配所得被認為是消費開支的最重要的決定性因素。常被用來衡量一國生活水準的變化。一般來說，人均可支配所得越高，生活水準越高。