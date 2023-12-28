經濟學者稱中國近10億人月收入2000元以下　引熱議後遭刪文

已故前國務院總理李克強任內曾表示中國有6億人的月收入在1000元（人民幣．下同）以下，引起輿論廣泛關注。然而，周一（25日）聖誕節當日，經濟學者李迅雷發表文章提到，中國有約9.64億人口的月收入在2000元以下，話題隨即衝上微博熱搜榜冠軍。而該文事後遭到刪除。



李迅雷在《第一財經》發表名為《李迅雷：上山容易下山難？從需求側看經濟》的文章，提及早前召開的中共中央經濟工作會議，首次提出中國消費與投資端「有效需求不足」的問題。他指出，目前，中國居民的人均GDP水準僅為1994年日本人均水準的三分一，作為收入水準不高的開發中國家，中國面臨未富先老的壓力，故未來購房或存在有效需求不足的問題。

李又稱，日本堅尼系數一直維持在0.4以下，屬安全區間，更有利於消費。然而，作為14億人口的大國，中國的收入分配問題是最難應對的。他曾做過統計，顯示凡是人口規模超過1億的國家，大部分堅尼系數都在0.4以上，這說明人口規模越大，收入分配也相應擴大。

李迅雷提出中國消費與投資端「有效需求不足」。（新浪財經）

李進一步引述北京師範大學中國收入分配研究院在2021年發表的調查資料，其中指出月入2000元以下的人口，約為9.64億。他表示，當前中國的「有效需求不足」涵蓋消費與投資，關鍵還是要增加城鄉居民收入。不過目前該文章已被刪除。

公開資料顯示，李迅雷畢業於上海財經大學，曾任職於上海財經大學研究所、君安證券研究所、國泰君安證券研究所、海通證券等，現任齊魯證券（上海）資產管理有限公司/中泰證券股份有限公司首席經濟學家。他是中國首席經濟學家論壇副理事長，2004年被世界金融實驗室（World Financial Lab）、《世界經理人周刊》評為「中國最具聲望的100位證券分析師」（名列第三），2022年1月9日榮獲「2021滬上金融行業領軍人物」稱號。

已故前總理李克強被認為作風貼近民情，任內曾表示中國有6億人的月收入在1000元以下。（新華社）

2020年兩會記者會上，李克強曾直言中國當前有6億人口中低收入人群的每月可支配收入只有1000元左右，他稱：「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要」。

當年正值中共中央總書記、國家主席習近平提出的脫貧收官之年，因此上述言論引起各界關注。