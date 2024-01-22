雲南昭通山泥傾瀉　47人被活埋至少8人遇難

1月22日清晨近6時，雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩村民小組發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋。雲南當地省、市、縣已啟動應急響應，現場正加緊搜救失蹤者。

當地居民介紹，昨（21日）夜當地遭遇較大降雪，目前降雪有所減小但仍在持續，最高溫僅約0℃。由於山泥傾瀉發生地海拔落差較大，山高坡陡，救援難度大。



20:46 財政部、應急管理部緊急預撥5000萬元中央自然災害救災資金

19:37 救援工作已緊急調用救災帳篷100餘頂、棉被400床、棉大衣200件、應急照明設備14套。合興村民小組、和平村民小組及周邊村民58戶213名群眾已全部轉移避險並妥善安置，其中25人轉移到縣城，171人投親靠友，17人轉移到和平小學老校區

17:20 據現場指揮部消息，目前搜救出失蹤人員8人，已無生命體徵。

16:53 山泥傾瀉已致4人遇難

15:54 第4名被埋人員被救出

15:39 救援人員已搜出3具遇難者遺體

14:58 雲南昭通消防救援支隊消防員搜尋出1名被困人員

現場搜尋出1名被困人員。（央視新聞）

14:45 2名傷者已被收治，傷情為頭臉部和軀幹的軟組織損傷，目前在醫院觀察和治療

14:31 自然資源部將地質災害防御Ⅲ級響應升級為Ⅱ級響應

13:37 自然資源部啟動地質災害防御Ⅲ級響應

▼雲南山泥傾瀉已致2人遇難 事故村為煤礦開採村莊 疑與採煤有關▼

13:45 有傳事故疑似與煤礦開採工作有關。鎮雄縣能源局工作人員透露，當地共有33家煤礦開採單位，涉及的煤礦公司去年11月已停工；山泥傾瀉發生後，縣能源局已有相關領導前去了解情況

13:36 尋回兩名失聯人員，均無生命體徵

12:43 習近平要求全力搜救失聯人員，防範發生次生災害，切實保障人民群眾生命財產安全。李強要求全力組織搶險救援，爭分奪秒搜救失聯人員，盡最大努力減少傷亡，排查周邊地質災害隱患，加強險情監測預警，嚴防次生災害

12:34 應急管理部啟動地質災害三級應急響應

12:03 當地仍在降雪

11:56 搜救現場發現一名被困人員

搜救現場發現一名被困人員。（央視新聞）

11:05 18戶47人失聯

10:36 初步核實18戶44人被埋

10:30 緊急轉移群眾500餘人，組織救援力量300餘人，調集各類救援設備50餘台（輛）投入救援

09:48 有農戶被掩埋

05:51 雲南昭通市鎮雄縣涼水村發生山泥傾瀉