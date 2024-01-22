雲南山泥傾瀉已致2人遇難　事故村為煤礦開採村莊　疑與採煤有關

新華社報道，1月22日（周一）清晨近6時，雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩村民小組發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋。截至目前，已造成2人遇難。



據當地居民向內媒透露，事故發生村莊為煤礦開採村莊，有多個煤礦開採公司曾在此工作。村民洪先生稱，山體附近有煤礦開採，自己25天前爬山發現地上有裂縫，第2次去的時候發現裂縫變大、從一厘米變成半米寬，不過具體原因還需等官方通報。事故發生後，也有多名網民反映稱，事故疑似與煤礦開採工作有關。

內地「天眼查」App顯示，當地有一家名為「鎮雄縣劉家坡煤礦」的公司，成立於2005年11月，註冊地即為事發地涼水村，是一家以從事煤炭開採和洗選業為主的企業，有許多網民曾發布在劉家坡涼水村開採煤礦的工作紀錄。

「天眼查」App中，該公司曾多次被法院認定為失信被執行人，其法定代表人周天強於2022年被雲南省昭通市中級人民法院限制高消費。母公司雲南路紅實業集團有限責任公司是最高人民法院所公示的失信公司。

當地能源局一名工作人員透露，雖然該煤礦公司目前仍在運營，但已屬於停工狀態，去年11月已停工。據該名工作人員透露，鎮雄縣當地共有33家煤礦開採單位。山崩事件發生後，縣能源局已有相關領導前去了解狀況，原因尚不清楚。