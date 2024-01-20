今晚開始降溫！深圳下周二最低僅7℃　伴有降雨大風

今年第一輪寒潮正式登場，於周六（20日）大寒當天自北向南影響全國。中央氣象台周五（19日）晚發布今年首個寒潮預警。深圳市氣象台預計，當地氣溫將自20日夜間至22日緩慢下降，23日或降至10℃以下。



深圳市氣象台表示，2024年第一輪寒潮影響到深圳時將減弱為強冷空氣，預計21日-22日天氣轉涼，23日-24日天氣陰冷。

最新預報顯示，20日-23日，氣溫0℃線將突破南嶺。深圳市氣象台指出，每年下半年，大部分冷空氣都無法逾越南嶺山脈，而2024年第一輪便突破南陵，可見實力不一般。

深圳市氣象台預計，20日夜間至22日，深圳的氣溫將緩慢下降，天氣轉涼；23日，寒潮的主力將影響深圳，氣溫將顯著下降，最低氣溫可能降至7℃左右，同時伴有分散小雨和大風，體感陰冷；24日，深圳仍將維持寒冷天氣；25日起，氣溫將緩慢回升。

深圳去年冬至出現結冰現象。（深圳發布）

那麼，今次寒潮較去年12月中下旬的斷崖式降溫有什麼不同？深圳市氣象台稱，今次寒潮的特點是降溫幅度逐日下降，寒冷持續時間略短，而且，主要影響以陰冷天氣為主，伴有小雨和大風。

因此，深圳市氣象台計劃在22日發布寒冷黃色預警，甚至可能發布寒冷橙色預警，同時，發布強季風藍色預警信息的概率也比較大。