河南學校失火13死　宿舍疑是教室改建　遇難者均為小三男生僅9歲

1月19日，河南省南陽市方城縣英才學校一宿舍起火，造成13人遇難，1人受傷。據報遇難的13人均為該校小學三年級男生，年僅9歲。



《中青報》報道，1月19日晚上11時，河南省南陽市方城縣119指揮中心接報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍起火。方城縣消防救援大隊接報到場，至11時38分撲滅火勢。

英才學校是一所涵蓋小學和幼兒園兩個階段的全日制民辦寄宿制學校，佔地面積35畝，建築面積約1.7萬平方米，生源地覆蓋方城縣的獨樹、楊樓等鄉鎮的村莊，也有鄰近的平頂山市葉縣保安鎮的學生在此上學。

該校推行校園封閉式管理，實行學生生活管理教師全面負責制。學校西側是教學區，東側是住宿區，住宿區宿舍窗戶均安裝有防盜網，二樓為女生宿舍，三樓為男生宿舍。

本次事故火災點為住宿區三樓的一間男生宿舍，宿舍內住有小學三年級的30多名男生。有知情人士稱，有學生在窗戶防盜網下側打開一個洞口，並從洞口處跳樓逃生。

一位進入火災現場的消防人員透露，起火宿舍疑為教室改建，宿舍戶型結構與一樓教室基本一樣，宿舍內的床鋪除上下鋪的鋼製床外，還有部分為木製床；遇難的13名學生，遺體均在各自床上呈躺睡狀態。

事故發生後，當地迅即成立事故處置指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被控制。