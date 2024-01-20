河南南陽學校宿舍火災13人死　家長怒：想打聽情況被移出群組

1月19日23時00分，河南南陽方城縣119指揮中心接報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災。事故造成13人遇難，1人受傷，傷者正在醫院救治，目前生命體徵穩定。



有家長指控，當日上午，有其他家長在學校的家長群裡詢問孩子的情況，此後他所在的兩個家長群，一個被群主解散，一個被老師移出了群聊。由於事情發生在寒假前幾天，引發社會廣泛關注，許多網民感到非常錯愕「校園安全不是最基本的嗎？」、「還差幾天就過年了，家長得多傷心。」



《北京青年報》報道，一名該校學生家長向記者表示，他的女兒在該校就讀，「剛剛和她通了電話，孩子還在感到害怕」，這名家長表示，他家距離學校有4、5公里，當時覺得學校管理得還行，伙食也不錯，就將孩子送到該校就讀。學校是寄宿制，10天回家一次，每次在家待4天。

學生回憶：老師過來，讓我們穿上衣服趕緊跑

事發後，他媽媽收到了學校著火的消息，便通知了幾個鄰居一起趕到學校，凌晨3時許將孩子從學校接出來，萬幸孩子沒有受傷。該家長稱，「現在還沒放寒假，應該再過幾天就該考試了，然後就放假了。」

另一名家長表示，他正在外地出差，他的孩子在學校就讀，剛剛和孩子取得了聯絡，確認孩子平安。「現在平安的孩子都由家長接走帶回家了。我孩子說，本來沒出事的話，下周就該放假了。」，他介紹，學校裡西側是教學區，東側是住宿區，事發地在住宿區內，「目前聽我家孩子的語氣，感覺還比較正常。」

一名該校學生表示，事發時他已就寢，忽然老師過來，讓學生們穿上衣服趕緊跑。他穿著拖鞋下樓平安逃生，逃生時有聞到煙味。該學生的家長表示，著火的地方在孩子樓上，孩子下樓後，可能因為聞到煙味而出現了嘔吐。1月20日上午，有人開車將孩子送回了家。

英才學校推行校園封閉式管理，內媒早年報道曾指出，規範化管理使得學校取得累累碩果。（微信）

據新華社報道，事故發生後，當地成立事故處置指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被控制。

據方城縣政府官網，方城縣獨樹鎮英才學校、方城縣獨樹鎮英才學校附屬幼兒園、方城縣獨樹鎮英才學校硯山鋪社區分校、方城縣獨樹鎮硯山鋪社區分校的法人均為李繼忠。

據2013年《南陽日報》南陽網報道，英才學校推行校園封閉式管理，實行學生生活管理教師全面負責制。教育教學的科學化、規範化管理，使得學校取得累累碩果，學校先後被評為鎮「社會辦學先進單位」、 「先進民辦學校」、縣「師德建設先進單位」、市「作文教學先進單位」、省「百強民辦學校」 ，校長被授予「改革開放三十年」民辦教育特殊貢獻獎。