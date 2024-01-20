河南南陽學校宿舍火災　13人死亡1人受傷　居民：周末學校沒放假

《新華社》報道，河南省南陽市方城縣英才學校火災事故處置指揮部獲悉，1月19日23時00分，方城縣119指揮中心接報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災。方城縣消防救援大隊組織救援力量迅速到達現場，23時38分現場明火被撲滅。事故造成13人遇難，1人受傷，傷者正在醫院救治，目前生命體徵穩定。



事故發生後，河南省、南陽市領導趕赴現場，成立事故處置指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被控制。

事後，有當地居民透露，獨樹鎮硯山鋪村英才學校是私立學校，學生不少，該校採取兩周放一次假，剛好這個周末不放。火災發生於19日22時許，起火處是學生宿舍。而學校老闆名叫李繼忠，以往是名老師，大家都認識。其在鎮上還有另一所規模差不多的英才學校。

英才學校推行校園封閉式管理，內媒早年報道曾指出，規範化管理使得學校取得累累碩果。（微信）

據方城縣政府官網，方城縣獨樹鎮英才學校、方城縣獨樹鎮英才學校附屬幼兒園、方城縣獨樹鎮英才學校硯山鋪社區分校、方城縣獨樹鎮硯山鋪社區分校的法人均為李繼忠。

據2013年《南陽日報》南陽網報道，英才學校推行校園封閉式管理，實行學生生活管理教師全面負責制。教育教學的科學化、規範化管理，使得學校取得累累碩果，學校先後被評為鎮「社會辦學先進單位」、 「先進民辦學校」、縣「師德建設先進單位」、市「作文教學先進單位」、省「百強民辦學校」 ，校長被授予「改革開放三十年」民辦教育特殊貢獻獎。