1月1日凌晨太陽爆發X5.0級強耀斑　預計未來三天可能再次爆發

1月1日，國家空間天氣監測預警中心發布太陽耀斑資訊提示：北京時間2024年1月1日05時55分，太陽爆發一個強耀斑（X5.0級）。事件發生時，北京時間處於黎明，對中國上空電離層的影響較小。同時預計未來三天，也可能再次爆發。



據國家空間天氣監測預警中心消息，預計未來三天，太陽活動水準中到高，有可能爆發M級甚至X級耀斑。預計未來三天，受冕洞高速流的影響，1月1日可能出現短時地磁活躍，2-3日地磁活動以平靜到微擾為主；地球同步軌道能量大於10 MeV的高能量質子通量仍有可能出現增強，甚至達到太陽質子事件水準。預計未來三天，中國部分地區電離層天氣可能會出現擾動。

過去24小時，太陽活動水平高，日面上出現新活動區13536並爆發了一次X5.0和一次M1.0級耀斑；目前太陽風速度在300千米/秒左右。過去24小時，地磁活動平靜；地球同步軌道能量大於10MeV的高能量質子通量出現增強，但未達到太陽質子事件水準。過去24小時，中國大部分地區電離層天氣平靜。

國家空間天氣監測預警中心發布消息，1月1日凌晨監測到太陽爆發強耀斑。

據悉，太陽耀斑是太陽黑子產生的爆發活動。太陽黑子是太陽上常出現的深暗色斑點，肉眼難以觀察，通常只能透過專業望遠鏡觀測。一個黑子的大小和地球的大小相當，但它的磁場是地球磁場的上萬倍。黑子的強磁場抑制太陽能量向外傳遞，所以黑子的溫度比周邊區域低上千度，在周圍明亮區域的襯托下，黑子就顯得較暗。黑子的磁場結構越複雜，它的磁力線就會變得越雜亂，容易儲存更多磁能。這些非和平能量一旦超過了黑子活動區，耀斑就會爆發。

耀斑分為A、B、C、M、X，共5個級別，C級以下為小耀斑，M為中耀斑，X為大耀斑。一個M級耀斑釋放的能量大約是上億個百萬噸級的氫彈，或是十萬至百萬次強大火山爆發能量的總和。

據以往研究，耀斑帶來的高能量帶電粒子和強烈的電磁輻射將會影響地球空間環境，幹擾地球磁場和高空電離層，使得短波無線通訊訊號中斷；航空通訊、全球定位系統訊號、甚至手機和通訊等都有可能受到干擾；地面上長距離的高壓輸電系統也會受到影響。此外，在太空中運行的人造衛星、飛行器、太空站等，受到來自太陽的高能量帶電粒子襲擊，有時還會造成一些零件損壞。