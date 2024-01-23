新疆烏什縣凌晨7.1級地震　已致3死5傷　47間房屋倒塌

中國地震台網正式測定，在1月23日凌晨2時09分，在新疆阿克蘇地區烏什縣附近發生7.1級地震，震源深度22公里。烏魯木齊、庫爾勒、喀什、伊寧等地震感強烈。



央視新聞23日晚間7時22分報道，截至目前地震造成3人遇難、5人受傷，47間房屋倒塌。災區已轉移安置12426人，搶險救災等各項工作仍在加緊進行。

據中國地震台網最新消息，截至23日早上8時20分，共發生餘震43次，其中阿合奇縣境內31次，最大震級5.3級。

2024年1月23日，阿克蘇地區烏什縣發生7.1級地震，當局在烏什縣英阿特村救出一名受傷村民。（央視圖片）

全縣範圍內房屋均有不同程度受損，共倒塌房屋47間、受損78間、倒塌羊圈6座；縣城及各鄉（鎮）場已恢復供電、供水、供暖；G219線全線貫通，S306線2處落石交通受阻，蘇木塔什鄉孔吾拉奇村1處落石受阻。

中國地震台網中心高級工程師韓顏顏分析，此次地震主餘型的可能性較大，後續仍不排除發生強烈餘震的可能。

地震發生後，阿合奇縣第一時間啟動緊急應變計畫，組成消防、醫療、交通等緊急救援力量7支，出動車輛236輛，人員1055人。今日7時31分，來自烏魯木齊的126名應急救援人員抵達阿克蘇機場；早上10時，4支醫療隊87人亦分赴再去展開救援。

救援隊伍已趕赴災區。

凌晨地震當地居民：以為是在做夢

綜合內媒報道，家在烏什縣縣城的劉先生表示，凌晨2點多時感到地震，震感十分強烈，床在搖晃，房內的擺件等物品紛紛掉落。因為過去從來沒有經歷過這麼明顯的震動，第一時間劉先生覺得自己在做夢，後來反應過來是地震。看見有人下樓時，便也跟著「一邊跑，一邊穿衣服。」之後，在社區裡空曠地帶避難。「來不及穿太厚，站在外面還是挺冷的。」

圖木舒克市的一名市民描述，地震剛開始時只是輕微晃動，她當時並沒在意，後來晃動的幅度加大，家裡的燈發出劇烈聲響，人也站不穩。因為後續餘震不斷，目前，部分人在車上避難，一部分人則回到了家中。

還有家住15樓的居民稱，地震時愈晃愈兇，腿發軟眼淚也出來了。有住在酒店的男子僅穿內褲裹著被子從5樓沖下，因餘震不斷在戶外待了近2個小時。

另外，當地在校學生已全部疏散，截至目前暫無死亡報告。