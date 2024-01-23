國企人員栽在異國女郎｢溫柔鄉｣？國安部揭境外情報機關｢圍獵｣套路

「國家安全部」微信公號周二（23日）披露了一宗境外間諜情報機關「圍獵」套路，案中一名國企關鍵職位人員赴某國考察時，被導遊盛邀去體驗當地特色的「夜生活」，並「選定」香艷的異國女郎，詎料踏入陷阱，因「艷照」而被迫加入間諜組織，造成了嚴重的洩密後果。



據介紹，金秋時節，李四（化名）正隨單位公務考察團赴某國考察，忙碌一天後被導遊「盛情」邀請前往當地特色酒吧小酌，在異國風情、霓虹閃爍、燈光搖曳、酒精刺激下，他欣然答應導遊的進一步邀請，前往當地色情娛樂場所，並「選定」了香艷的異國女郎。詎料在房間內時，一陣急促的敲門聲驚醒了全身赤裸、正沉醉在異國美人「溫柔鄉」中的李四，隨即幾名穿著制服、身材魁梧的外國人奪門而入，對著李四大聲威嚇，並拿著相機拍攝，並粗暴地拽起在床上的李四，後者嚇得雙腿發軟、無力反抗，只能被迫就範。

不久後，李四被帶入一個會議室，對方表示，其為某國間諜組織人員，之後以把李四「艷照」發給其單位領導和同事為要挾，逼迫李四加入其所在的間諜組織，為他們提供情報。為求盡快結束這段噩夢，李四無奈同意，盡己所能滿足對方的情報需求。可是，不管怎樣滿足，對方始終不滿意，情急之下，李四告知對方自己帶著辦公用的手提電腦，可以翻看有關資料，就這樣，電腦中近10年的涉密資料，全部落入該間諜組織手中。據介紹，李四為了貪圖便利，擅自攜帶涉密電腦出境本就屬於保密違規行為，涉密電腦又落入境外間諜情報機關手中，造成了嚴重的洩密後果，更是錯上加錯。

李四不斷地麻痹自己，徹底淪為任境外間諜情報機關隨意擺布的傀儡。（「國家安全部」微信公號）

而回國後，李四本以為能夠安全脫離對方的「魔爪」，但對方繼續以涉密資料等為把柄，不斷要挾李四繼續提供所在單位的涉密材料。李四起初內心飽受煎熬、徹夜難眠，既害怕失去現有的生活和大好前程，不敢向組織匯報；又心存僥幸，自認為事情不會敗露，一次次滿足對方的要求，一步步陷入更深的泥潭。最後，他只能不斷地麻痹自己，徹底淪為任境外間諜情報機關隨意擺布的傀儡。

最終，經國家安全機關縝密偵查，李四被依法逮捕，將面臨法律的嚴正審判。文章指，看上去，這是一次因為李四一時沖動「不檢點」引發的連鎖反應，但實際上，這是一場早有預謀、早有計劃的「圍獵」行動。李四早就被境外間諜情報機關盯上，陪同導遊、香艷女郎都是境外間諜情報機關早已安排好的「獵人」，特色酒吧、曖昧色情娛樂場所也都是境外間諜情報機關提前精挑細選的「獵場」。一切的準備，就是為了捕獲李四這個「獵物」，最終竊取國家秘密，「這種並不高明的『套路』，值得我們高度警惕」。