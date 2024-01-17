國家安全部：「台獨」分裂和外部勢力膽敢挑釁　將予以迎頭痛擊

周三（17日），國家安全部微信公眾號發表文章指，國家安全機關將堅決依法打擊「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決推動祖國統一大業，堅決護航強國建設、民族復興偉業。



文章稱，面對台灣兩項選舉後的台海局勢，國家安全機關將深入貫徹落實黨中央決策部署，服務中央對台工作大局，精準打擊遏制「台獨」分裂勢力，堅決反制外部勢力干涉台海問題，決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂中國的神聖領土。若「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力膽敢挑釁，國家安全機關將嚴格按照黨中央決策部署，予以迎頭痛擊。

文章表示，台灣情治部門在民進黨上台後，極力充當「台獨」分裂勢力的「馬前卒」、「急先鋒」，加緊對大陸進行情報滲透。國家安全機關對此重拳出擊，近年來先後組織實施「2018——雷霆行動」、「迅雷——2020」專項行動，破獲數百宗台灣間諜竊密案件，拘捕一批台灣間諜及運用人員，打掉多個台灣情治部門針對祖國大陸佈建的間諜情報網絡。

文章指，2024年兩項選舉前，台灣情治部門極力炒作「大陸介入台灣選舉」。（梁鵬威攝）

文章指，2024年兩項選舉前，台灣情治部門再次充當「台獨」分裂勢力的打手，極力炒作「大陸介入台灣選舉」，大肆打壓參與兩岸交流的政治人物乃至普通民眾，勾連外部勢力制造選舉「奧步」淪為「台獨」勢力黨同伐異、鏟除異己、阻礙兩岸交流的工具。

文章強調，國家安全機關作為反間諜工作的主管機關，將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。堅定不移維護國家主權、安全、發展利益。