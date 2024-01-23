主打一個低分叛逆？內地青年報復性擠爆「3.5分餐廳」

近日，一則「評分低的店可能更好吃」的話題登上內地熱搜。一些年輕人在頻頻被花哨的網紅餐廳、真假難辨的探店影片忽悠之後，開始高舉「支持低分餐廳」的大旗，並且發現了不少蒙塵的餐廳。有分析認為，這意味著，顧客們開始重新審視評分的可信度和可靠性，「失真」的評分系統正在慢慢失效。



「中央廣電總台」報道，當下越來越多人選擇用餐消費的「標準流程」甚至「肌肉記憶」是，打開點評App搜索高分商家。然而點評App上一個個百字小作文、精修美圖加持下清一色的五星好評，讓人不禁起疑。

使用點評App搜索高分商家，已成為網絡時代消費者的一種「習慣」。（視覺中國）

然而，餐廳評分「注水」的潛規則由來已久。一些高分店鋪，並不是「吃出來的」，而是「刷出來的」。不少消費者選擇高分餐廳後，常是「乘興而去，敗興而歸」，以致消費者「高分店」踩雷現象頻出。於是，部分消費者選擇「反向消費」，「年輕人報復性擠爆3.5分飯店」等話題更是頻頻受到關注。

報道稱，餐廳網上評分要高，光靠顧客自發去打高分並不夠。某些連鎖餐廳所有門店評分都在4.7分以上，其中一家門店的店長說，菜品口味當然重要，但要得到高分，離不開商家的維護。

網絡信息爆炸的年代，不論是實體餐廳還是外賣渠道，餐飲業都面臨該如何做營銷的挑戰。（Getty Images／視覺中國）

「面對餐飲行業的激烈競爭，部分『刷出來』的高分店可能也有被流量裹挾的苦衷。但如此由評分引發的信任危機，對餐廳和食客來說無疑是雙輸。最後的贏家，反而是有規模、有套路的刷分『產業鏈』。」報道寫道。

也因此，最近內地網絡上出現一個劍走偏鋒的探店話題，即「支持低分餐廳」的口號。他們有的是抱著「踩雷」的心態去打卡一些低分餐廳，然而卻發現意外之喜，另闢一條「追捧低分餐廳、繞行高分餐廳」路線。

有網民稱道，「很多老店美食本就是地道本地人才會知道，一群高分新店網路行銷靠一群外地人來炒作，我喜歡的老店就沒有上4分的，但完全不影響人家好吃，開了幾十年，很少看到外地遊客，這才是我們的寶藏店。」

「年輕人報復性擠爆3.5分餐廳」熱搜的背後，是對虛假好評和過度行銷的抗議。（視覺中國）

「虎嗅APP」發表評論文章，援引內地餐飲人說法指出，「不是說3.5分的餐廳一定好，只能說很多高分餐廳刷分刷得太厲害」，例如高評分餐廳打折送菜「刷」好評，終於內卷內耗，反觀低分「蒙塵」餐廳則大多不會做行銷，或不在意評分，以致評分數較低。

文章指出，「年輕人報復性擠爆3.5分餐廳」熱搜的背後，是對虛假好評和過度行銷的抗議，用真實體驗投票，來尋找到真正的「寶藏」飯店。這意味內地評分系統正在失效，困在系統裡的餐飲行業或許正在從被流量裹挾傳播，到回歸口碑傳播。但文章認為，也無須為評分導向的未來過度悲觀，因為評分系統對於大城市、旅遊城市是有效的，但對於小城市、做社區的餐飲卻不合適。