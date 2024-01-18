深圳東門變網紅直播街　百萬抖音女神在你身旁熱舞　全靠當局默許

去年11月底，東門老街突然作為「東門網紅直播街」爆火了起來。



東門的主街大屏幕上，好像播放着「東門大舞台，有夢你就來」一樣，吸引着各路網紅齊聚主街。

他們跳着科目三和性感的舞蹈，唱着老歌，穿着皇帝的服裝、東北花大襖、用化肥袋做出的「流浪漢」衣服......在小小的鏡頭前，拿出十八般才藝，只為博得榜一大哥一笑。

點圖放大看看在東門老街上直播的網紅們：

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現在，東門不僅是商品批發城，更是網紅集散地，遊客們衝着「不是演唱會去不起而是東門更有性價比」的想法，把東門主街圍得水泄不通。

東門不大，創造神話。抖音上也慢慢出現了各種「東門四大天王」「東門某某某」之類的號，他們共享着東門極好的自然流量，收入卻參差不平。有的直播兩小時收入5000元，有的直播間人數五十萬，打賞只有50元。有的今天成了直播排行榜上的王，明天直播間又剩觀眾三三兩兩，還咒罵他們「牛鬼蛇神」。所謂吃飯喝粥，全無定數。

我們找了四位東門直播鏈條上不同類型的主播，來直觀地剖析東門的直播生態。

直播街「最差」跳舞女主播粉絲58萬 付不起攝影師費用

在東門，有一個默認的説法，基本上哪裏圍着一圈人，那必定有一個正在跳舞的女主播。小荔枝來深圳東門，也正是看中了這裏人多又熱情，同類型的辣舞網紅「爆爆」也是在這裏成就了100萬粉絲。她記得初來深圳東門直播時，直播都還沒開始，她就已經被圍起來了。

點圖放大瀏覽「狂舞小荔枝」的照片：

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小荔枝濃眉大眼，面容姣好，為了跳舞方便，她時常衣着緊身，展現出窈窕的身材，青春靚麗，讓路人不禁矚目。

她有三個抖音號，粉絲總數58萬。每天直播三場，每個號一場。從11月底來到東門後，她總共漲了1萬粉絲，收到最多的一次直播間打賞，是3000元左右。

直播看似輕鬆，在鏡頭前比劃幾下就有人打錢。實際上，她每天在鏡頭前跳舞長達8個小時，晚上12點直播結束的時候，她總是累到直不起腰身，雙腿發軟，拖着疲憊的身軀，才能回到出租屋。

狂舞小荔枝在東門直播街（深圳微時光授權使用）

賺到錢，並不是持續性事件。實際上，她有時甚至付不起攝影師的費用。她直播流量最好的一次，直播間觀看人數達到五六十萬，同時在線人數 1 萬多，但當天並沒有給她帶來豐厚的收入，所有的直播打賞加起來，到手只有50塊錢。她沒有團隊，攝影師是時薪100元聘請的。所以當天即使她的流量達到了歷史最高，仍然付不起攝影師的兩百塊。

雖然她每天都直播，但短視頻平台的流量，一直都不穩定。平台每天都有考核，一旦她在直播時有一點不合格，就會失去流量。就算沒有不合格，流量也不穩定。「他今天可以讓你當王，明天就可以不給你流量。」

因此，她的收入也不穩定，每天都在經歷不同的心理落差。東門直播街的網紅扎堆，現場各種卷，也給她帶來很大的壓力。「現在有流量的直播間太多了，每個人都可以直播，沒有門檻，而且，很多都是半路出家，沒有才藝，也能賺到錢。」

她覺得自己是東門直播街最不會運營的網紅，雖然有專業的舞蹈功底，但是至今很少有自己的鐵粉。她的直播間，不僅刷禮物的人少，反而還有很多惡評，罵她在公眾場合跳舞，是牛鬼蛇神。她努力克服了自己的「玻璃心」，把網上那些惡評都當成空氣，不被他們一兩句話就影響到。但鐵粉少，確實是她直播事業一直以來的痛點。「觀眾都是看免費熱鬧的，直播間有人罵我的時候，也沒有人站出來替我説話，很少會有實際支持。」

她想要的實際支持，不僅是打賞，支持她的生活，更是支持她的工作，給她提建議，幫她想一些直播內容。因為，直播間是她唯一的收入來源，「直播間沒有打賞，我其實就是虧錢的狀態。」在深圳户外直播，她每個月即使省吃儉用，也需要支出八九千，用來租房、吃喝、給攝影師付錢，「現在勉強能夠支撐自己的生活。」根據她和其他東門網紅的交流，「其實主播沒幾個能掙到很多錢的，大家都是維持温飽的狀態。看他們好像賺很多，實際上一一扣掉，就沒了。」

但她並不後悔成為一名跳舞主播，賺這些沒有定數的錢。她以前是一名專業的舞蹈老師和編舞師，擁有13年舞齡，曾經是蔡依林的舞蹈mv替身、鄧紫棋的舞蹈老師、陳偉霆的廣告女主角。靠接演出賺錢，她一個月收入 1 萬多。「我之前演出是有費用標準的，達到標準我才去的，現在在直播間，免費給大家跳舞。」

即使她現在偶爾產生放棄直播的念頭，但一想到已經放棄了舞編和廣告演員的工作，來直播行業完成夢想，還是決定繼續走一步看一步，再播一陣子。「目標是粉絲漲到 100 萬，被更多的人認可，粉絲越來越多，直播間的人氣越來越高。」

直播街的多面手身兼數職 網紅鏈條

如果説，想在東門找到一個人，能在大部分的網紅面前遊刃有餘，那「送笑寶」應該算是其中一個。他是網紅們鏡頭後的人——流動攝像師，合作過的網紅都叫他「寶哥」。他能夠行雲流水地操作雲台，讓一部小小的手機，拍攝出大舞台的效果。他的攝像收費是每小時100元。很多主播在找他拍攝時，還是一個籍籍無名的小主播，他説，他們一起想辦法，一起想內容，慢慢地合作過的人都成了大網紅。「其實我指導了東門很多主播，我是自己摸索的，多看多做多想，就會有一些結論了。」

然而，獲益的總是鏡頭前的人，不管合作對象火成什麼樣子，收入高到什麼程度，他的攝影師收入一直都是100元/時。「他們成了大網紅之後，只給攝影師的費用，不過會請我吃東西，喝呀玩呀。」

深圳送笑寶在拍攝網紅（深圳微時光授權使用）

看多了直播的「造富神話」，他也不甘心只當一名臨時攝影師，萌生了自己直播的想法。沒有攝影的時候，他便在東門直播跳舞、唱歌。這也符合他入門直播行業時的初衷：賺更多的錢！

兩個月前，他還是深圳公明賣檸檬茶，靠擺地攤賺錢。決定轉行的那一天，他買了一個雲台，在家自學了兩小時攝像和運鏡，就開始來到東門當攝影師接單了。現在，他每天接2場直播攝影，客户口口相傳，又介紹了很多直播街外的網紅給他。他預估，現在每天收入幾百塊，月薪大概能達到一萬左右。「在東門壓力沒有那麼大，比打工更有價值感，把別人拍紅了，別人認可了，我也有錢賺。」

他坦言，現在他有很多選擇，有很多團隊找他運營和拍攝，但他有自己的選擇標準，要看主播的配合程度，「不管大主播還是小主播，她們得聽我的，相互配合才能把直播做起來。」

深圳送笑寶在自己的直播間（深圳微時光授權使用）

他當攝影師時業務繁忙，自己直播也小有成就，現在已經有兩千多粉絲了。當他直播時，他自詡為「東門送笑寶」，因為大家都説他長得宋小寶，諧音送笑寶，是給人帶來快樂的意思。他在直播間跳當下最時興的科目三，偶爾唱唱歌，以娛樂直播間裏的觀眾為主。而他最突出的記憶點，就是一頂蓬鬆的黃色炸毛，説話時需要甩一下劉海，才能看清對方的眼睛。讓人夢迴十幾年前，酷炫狂拽炸天的非主流時代。但他自稱不是為了譁眾取寵，「我喜歡這種髮型，這是我的個人特色」，他每天起牀的第一件事，就是用吹風筒給自己吹一個這樣的蓬鬆炸毛。

他直播的形式多，點子也多，還會去其他網紅的直播間，互相串場，跳舞、唱歌、玩遊戲，做一些搞怪的事情，互相增加人氣。在他看來，這種沉浸式的快樂，在其他行業很難再擁有，所以那些差評東門直播街的人，不懂抖音，「不管你直播什麼，總有人會認為是反面的。」

直播街新人直播傳統民謠 卻自稱劍走偏鋒

阿俊是最近才來到東門直播街的，因為東門人多，網紅扎堆，能夠給他帶來人氣。在東門主街的入口，他揹着吉他，手指隨意又精準地撥動和絃，典型的民謠嗓，聲音渾厚有質感，唱着一首又一首朗朗上口的民謠：董小姐、南山南、我記得......歌聲實在過分動聽，讓人很難相信這是免費就能看到的表演。很多人在他面前駐足，彷彿沉浸在回憶裏，久久不願離去。

他是一名專業的歌手，擁有十幾年的表演經驗，不僅彈唱民謠，還有搖滾、流行音樂，曲庫高達3000多首，東門現場有人點歌的時候，他能夠保證80%都會唱。

阿俊在東門表演（深圳微時光授權使用）

來深圳之前，他在雲南麗江待了很久，在很出名的「大冰的小屋」唱民謠，後來，他去了香格里拉開了一家酒吧。酒吧關閉後，他來了深圳。他去過北京、上海、成都，一直不喜歡那種大城市的氛圍，不願意長久地待下去，但是來深圳之後，他感覺還不錯，很舒服，所以就留下來了。他説，從現下的東門狀況來看，他們才是直播街的非主流，其他的網紅都很有「招式」，自己則是比較單一。「我們就是一種差異化，大家看他們看多了，也會想看一看我們這樣的一個內容。」

他尊重每一種表演形式，在他看來，這個社會現在就是這樣子，每個人都有自己的生存之道，不分高低貴賤，大家都有自己的客羣，本事不一樣。和大部分的網紅直播間的氛圍不同，他們的表演更加文藝和樸實，觀眾看他表演的時候，目光也會更加和善和欣賞。他在東門直播街彈唱了5天，便已經在現場吸引了兩百多位粉絲關注了他的號，為後續的直播做準備。「相對來講，我覺得粉絲的增長速度還是挺快的。」

雖然目前直播事業剛剛起步，還沒有收入，但不影響他的生活，因為這只是他的副業。他的主業是在酒吧駐場，每天下午6點多，東門直播結束後，他又轉場到酒吧繼續唱歌，從晚上9點再唱到凌晨1點。一天下來，他經常在深夜才結束工作，回到家裏。靠着駐唱，他每個月收入一萬多，足夠支撐現在的「創業」和生活。現在，他的目標就是漲粉，漲到一定數量，靠直播打賞獲得收入，同時開拓其他賺錢渠道，比如廣告、產品測試等等，完成一直以來想轉型短視頻的目標。

直播街第三視角不用表演 也能分一杯羹

在東門，經常看到很多攝像師扎堆跟拍一個網紅，不知道的還以為那全是網紅的御用攝影師。實際上，他們只是在「沾光」，俗稱「第三視角直播」。他們本身不出鏡、不表演，只是偶爾説説話，回答直播間觀眾的疑問。他們每天的工作，就是在直播街上走來走去，和現場的遊客一樣，哪裏的網紅有人氣、有看點，他們就把鏡頭對準哪裏。

強哥運營的「深圳户外」就是這樣一個號，以旁觀者的角度來記錄網紅直播現狀，他們的鏡頭追求更加真實，不會開很高的美顏和濾鏡，也因此，有時會成為網紅的「打假直播間」。這一類「旁觀性」的直播，永遠跟着流量走。12月初東門直播街爆火的時候，強哥便跟着來到了這裏。

強哥直播東門網紅（深圳微時光授權使用）

一個手機，一個雲台，在雲台上掛上自己的抖音二維碼卡片。一個月的時間，他漲了1.1萬粉絲。他一邊工作，一邊看熱鬧，看這互聯網的怪誕，流量經濟的瘋狂，看直播間富人的闊綽，網紅的賣力，現場遊客的詫異和欣喜。「我親眼看到，那天大嘴味在直播，兩個小時，直播間打賞5000多元，這直播肯定是賺錢的。」

強哥説，自己直播不為賺錢，只是想漲粉，宣傳自己的業務。他的主頁，幾乎都是深圳各個旅遊景點推介，比如世界之窗、歡樂谷等等。他的主業是旅遊業，抖音只是他的一個宣傳途徑。現在，他把東門直播街也當成一個網紅景點，每天來直播。因為這種直播方式，比他之前其他的宣傳途徑，漲粉都要快。

12月底，東門直播街管控，網紅們停播了一天。當時他很擔心，這個擁有絕佳自然流量的地方，會不會因此讓網紅消失。所幸，管理處和二十幾位網紅們開了會，約定了新的管理條例。條例規定，2024年1月1日起，東門商業步行街開始實行户外網絡直播報備登記制度，羅湖開發了「東門步行街直播報備平台」微信小程序，1月15日起正式執行該平台報備機制，網絡主播、自媒體博主需提前2天通過微信小程序進行報備登記。中午12點至晚上10點，東門人流量大時，網紅們不能去主街開播，以免造成主街擁堵。此外，未強制限制主播們離開東門，或強制停播。

網上很多人覺得，東門現在像動物園，羣魔亂舞，拉低深圳市容，強烈要求整治。新的管理條例下來，大家都在這場爭議中活了下來。在他看來，個別新來的網紅可能會有低俗的表演，用來譁眾取寵，因為他們低估了抖音的平台審核。但是東門直播街的老網紅們，都按部就班地在合適的範圍內，表演自己的才藝。「經常去的，知道那裏流量好，都自律的。」

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】