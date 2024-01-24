雲南山泥傾瀉｜落石覆蓋近4層樓高　有村民招待親戚致1家17口被埋

1月22日清晨近6時，雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩村民小組發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋，其後證實為44人被埋。截至1月23日下午5時40分，共搜救出31名失蹤人員，均無生命體徵，仍有13人失蹤。



據《北青深度》報道，救援人員描述，事發時房屋被傾瀉的山泥推出去十幾米遠，壓在房屋上方的石塊甚至有三四層樓高度。事發已有兩日，當地還下著雨夾雪，天氣寒冷道路濕滑結冰，都為救援行動增加難度。

1月22日在雲南省昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村拍攝的救援現場。（新華社）

母親、弟弟、兒子被埋 倖存村民：事發凌晨導致傷亡巨大

22日當晚因外出倖存的村民李烈表示，回到自家被埋現場後，差點暈倒。山體上出現巨大缺口，湧下來的石頭、土塊和泥土將靠近山體的房屋全部埋在地下，在滑坡區域的邊緣，到處都是房屋被摧毀後的碎磚瓦礫，有些落石開起來有數噸重。

這次失聯的人員中也包括李烈的母親、兒子和弟弟。李烈分析，之所以有如此重大的傷亡，是因為滑坡發生的時候正值清晨，村民們都在熟睡，加上降溫降雪刮風，也讓村民們沒有註意到山體滑坡帶來的聲響， 「誰也沒想到垮塌會來得這麼突然。」

22日天亮後，雖然有陸續被埋的村民被找到，但都已無生命體征。有村民透露，有一戶人家20多人因去別的村子吃嫁女酒席倖免於難，不過另一戶人家好心招待親戚來吃「殺豬飯」，包括外嫁的女兒也帶孩子回來，卻沒想到「夜裏讓大家留宿，沒想到17口人全被埋了。」

航拍雲南鎮雄縣山泥傾瀉現場。（影片截圖）

山坡傾倒斜度大於30° 救援時仍在發生傾瀉

據昭通市自然資源及規劃局局長吳君堯介紹，此次山體滑坡災害崩塌區屬構造侵蝕剝蝕中山地貌陡斜坡地形，斜坡坡度大於30°，坡頂呈陡崖狀，坡腳為緩坡平台，居民區分布於坡腳平台區。

經專家小組初步研判，這次災害屬坡頂陡崖區發生崩塌，崩塌體橫寬約100米，高約60米，平均厚度約6米，崩塌體方量約5萬立方米，崩滑碎屑流導致下方房屋倒塌，崩塌區與居民區高差約150公尺。

救援人員介紹，壓在房屋上的落石差不多有三四層樓高，被困人員全部被壓到下面。而且救援過程中還在發生山體垮塌，經常是推土機推開一點點空間，很快又被巨石掩埋。滑坡現場地形狹窄、房屋地勢參差不齊，以及天氣嚴寒等都為救援帶來巨大困難。

據新華社報道，目前，雲南已投入救援力量1000餘人，搜救犬45隻，挖掘機、裝載機、運輸救援車輛共120台。