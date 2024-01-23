雲南山泥傾瀉增至11死　張國清抵災區強調全力搜救

雲南昭通市鎮雄縣發生山泥傾瀉，增加至11人死亡。當局指截至22日晚上10時，搜救出失蹤人員11人，但已無生命體徵，搜救工作仍在持續。此前當局表示，初步核實有18戶47人被埋。另外，根據習近平總書記重要指示和李強總理要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清已率工作組，緊急趕赴當地指導搜救和應急處置工作。



山體滑坡災害處置指揮部，於今日（23日）凌晨召開新聞發布會，宣布死亡人數增至 11人。

另新華社報道，張國清已於昨日抵達當地，抵步後直接前往鎮雄縣塘房鎮涼水村災害發生點，實地查看受災情況，詳細了解救援進展；隨後到鎮雄縣人民醫院、轉移群眾安置點，代表黨中央、國務院看望受傷人員和轉移安置群眾。

張國清當晚主持召開會議，傳達習近平重要指示精神和李強批示要求，研究部署下一步搶險救援工作，堅持把救人放在第一位，爭分奪秒搜救失聯人員，盡最大努力減少人員傷亡。

張國清強調，，災害現場地形複雜，施救空間有限，周圍山體仍然存在坍塌風險，要充分發揮專業救援裝備和先進監測設備作用，保障救援安全，全力加快搜救進度。他又要求精心救治傷者，以及妥善做好遇難和失聯人員家屬安撫，保障轉移安置群眾的基本生活。

他強調，當前受寒潮等天氣影響，各類災害事故易發多發，各地區、各有關方面要針對冬季災害事故特點，緊盯風險隱患，切實把安全防範責任措施落實到基層末梢。

當地居民指出，當地連日遭遇較大降雪，目前降雪有所減小但仍在持續，最高溫僅約0℃。由於山泥傾瀉發生地海拔落差較大，山高坡陡，救援難度大。