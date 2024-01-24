與中國人衝突後英鋼琴家揚言不罷休　鋼琴由Elton John捐贈已被封

日前，英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在倫敦聖潘克拉斯車站（St Pancras station）的商場公開彈琴並直播，結果與一群自稱是來拍中國電視節目的中國人起爭執，對方以「不能入鏡」為由要求卡瓦納停止拍攝，但遭卡瓦納拒絕，原因是公共場所有拍攝自由。事件引起廣泛關注，據英國《每日郵報》周二（23日）報道，涉事鋼琴目前已被封起來。



報道指，在衝突發生後，涉事鋼琴區已「因維護工作」（Due to maintenance work）被圍住，不准民眾靠近，現場更有2名保安負責看守。另一方面，該鋼琴亦大有來頭，是由英國流行音樂巨星艾頓·莊（Elton John）在2016年捐贈的，鋼琴上還有他的簽名與留言。

而數日過去，事件主角卡瓦納未有罷休，他不諱言，自己仍會持續上節目接受訪問，揚言不會被擊倒。他甚至在YouTube留言，稱自己會買「小熊維尼衣」，並印上「8964」。

卡瓦納未有罷休，他不諱言，自己仍會持續上節目接受訪問。（影片截圖）

事件回顧：

1月19日，卡瓦納在現場直播彈奏鋼琴，在直播影片開始約9分10秒時，一名中國女子上前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，並表示不願意被鏡頭拍攝到。卡瓦納相當不解，強調自己在公眾場合應有拍攝自由，他們若不想入鏡，那只要走開就好，不能阻止他。不過對方堅持不允許，讓卡瓦納十分震驚，駁斥「我們又不是在共產中國」等。

隨後，另一名華裔女子加入戰團，稱他們有肖像權，但卡瓦納反駁在公共場合是沒有的。她還自稱擁有英籍，希望卡瓦納尊重他們的權利，而當卡瓦納手指該名女性手上拿的五星紅旗，繼續想反駁時，現場另一中國男子突然大聲咆哮，要卡瓦納「別碰她」，把卡瓦納嚇了一跳。男子並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。這時，旁邊有英國民眾看不下去，直言這是公共場所，他們若不喜歡，大可以離開就好。

不久，警察也來到現場，中國男子見狀立即上前解釋他們需要保護自己的肖像，並問道「這是正當的吧？」但男警員隨即回應「可你是在公共場合...如果他們在公共場所拍攝，我們無權過問」。

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隨後，警員把雙方分隔開，其中一女警詢問卡瓦納有關種族歧視等事宜，並要求他暫停拍攝。但卡瓦納反駁這是言論自由的問題，他稱在場中國人「拿着共產黨的旗子」不可能是種族歧視，他需要把過程記錄下以保障自己，證明自身清白，並諷刺警察不應做對方的「私人保鑣」。女警聽後回到中國人處繼續詢問，最後在場中國人離開，卡瓦納稱這是言論自由的勝利。

到了23日晚間，片中帶著紅色圍巾的女事主放出一段影片稱要「還原事情經過」，批評卡瓦納是刻意製造衝突來賺流量。她表示，當時他們一群人自願幫內地的公益平台拍攝影片，在等待使用鋼琴。當時卡瓦納在進行商業直播錄影，但他們並不知情，只是想排隊使用鋼琴，因此在他彈完幾首歌才禮貌詢問他何時結束，這才發現他是一個在Youtube有200萬人追蹤的鋼琴家，更在進行直播。該事主稱，因為他們拍攝給公益項目的影片是屬於保密的，才要求鋼琴家不要公開。

事主更稱，卡瓦納在他們表明是中國人後，卻一直稱呼他們為「日本人」，更開始彈奏有明顯歧視意味的meme歌曲《Ching Cheng Hanji》，甚至突然問團體中的女生，「可以跳舞嗎？」，在被拒絕後更稱英國女性比較好，試圖挑起對立。

女事主拍片回應，雙方各執一詞。（影片截圖）

事主批評，卡瓦納一直說中國的國旗是「Communist Flag」，期間更一直強調英國是個自由的國家，「我們又不是在共產中國」。卡瓦納的影片中則可以看到他引用「身在羅馬，要像羅馬人一樣做事」的諺語，意指他們應該入鄉隨俗。

卡瓦納發布的影片有一段中國男子指控卡瓦納種族歧視，並大聲怒斥卡瓦納觸碰同行另一女士的片段，該事主指出，該段影片其實是因為卡瓦納想奪過他們的國旗，「在外面我們作為中國兒女，國旗要好好保管，用行動保護我們的國旗」，因此該名男子才會情緒激動喝斥他。