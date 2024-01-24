打斷英鋼琴家直播演奏爆衝突？中國事主稱遭歧視：他彈奏辱華歌曲

1月19日，英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，突然遇到一群手持五星紅旗、自稱來拍中國電視節目的中國人要求停止拍攝，理由是自己有肖像權，不願意被鏡頭拍攝到。



卡瓦納表示自己在公眾場合應有拍攝自由，但對方堅持不允許，讓卡瓦納十分震驚，駁斥「我們又不是在共產中國」；同場其中一位中國男子隨即指控卡瓦納種族歧視，並大聲怒斥卡瓦納觸碰同行另一女士，但卡瓦納反駁他只是碰一下他們手中的旗幟。事件驚動警方介入。而影片曝光後，隨即引起熱議，目前點撃率超過350萬。



1月23日晚間，片中帶著紅色圍巾的女事主放出一段影片稱要「還原事情經過」，批評該英國鋼琴家是刻意製造衝突來賺流量。她表示，當時他們一群人自願幫內地的公益平台拍攝影片，在等待使用鋼琴。

當時該英國鋼琴家在進行商業直播錄影但他們並不知情，只是想排隊使用鋼琴，因此在他彈完幾首歌才禮貌詢問他何時結束，這才發現他是一個在Youtube有200萬人追蹤的鋼琴家，更在進行直播。該事主稱，因為他們拍攝給公益項目的影片是屬於保密的，才要求鋼琴家不要公開。

事主更稱，英國鋼琴家在他們表明是中國人後，卻一直稱呼他們為「日本人」，更開始彈奏有明顯歧視意味的meme歌曲《Ching Cheng Hanji》，甚至突然問團體中的女生，「可以跳舞嗎？」，在被拒絕後更稱英國女性比較好，試圖挑起對立。

事主批評，卡瓦納一直說中國的國旗是「Communist Flag」，期間更一直強調英國是個自由的國家，「我們又不是在共產中國」。卡瓦納的影片中則可以看到他引用「身在羅馬，要像羅馬人一樣做事」的諺語，意指他們應該入鄉隨俗。

卡瓦納發布的影片有一段中國男子指控卡瓦納種族歧視，並大聲怒斥卡瓦納觸碰同行另一女士的片段，該事主指出，該段影片其實是因為卡瓦納想奪過他們的國旗，「在外面我們作為中國兒女，國旗要好好保管，用行動保護我們的國旗」，因此該名男子才會情緒激動喝斥他。

據此前報道，事發於聖潘克拉斯（St. Pancras）車站的購物商場，在直播影片開始約9分10秒時，一名中國女子（前述女事主）上前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，並表示不願意被鏡頭拍攝到。

卡瓦納相當不解，強調自己在公眾場合應有拍攝自由，他們若不想入鏡，那只要走開就好，不能阻止他。

隨後，另一名華裔女子加入戰團，稱他們有肖像權，但卡瓦納反駁在公共場合是沒有的。她還自稱擁有英籍，希望卡瓦納尊重他們的權利，而當卡瓦納手指該名女性手上拿的五星紅旗，繼續想反駁時，現場中國男子突然大聲咆哮，要卡瓦納「別碰她」，把卡瓦納嚇了一跳。男子並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。這時，旁邊有英國民眾看不下去，直言這是公共場所，他們若不喜歡，大可以離開就好。

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不久，警察也來到現場，中國男子見狀立即上前解釋他們需要保護自己的肖像，並問道「這是正當的吧？」但男警員隨即回應「可你是在公共場合...如果他們在公共場所拍攝，我們無權過問」。

隨後，警員把雙方分隔開，其中一女警詢問卡瓦納有關種族歧視等事宜，並要求他暫停拍攝。但卡瓦納反駁這是言論自由的問題，他稱在場中國人「拿着共產黨的旗子」不可能是種族歧視，他需要把過程記錄下以保障自己，證明自身清白，並諷刺警察不應做對方的「私人保鑣」。女警聽後回到中國人處繼續詢問，最後在場中國人離開，卡瓦納稱這是言論自由的勝利。

卡瓦納認為種族主義的指控十分離譜。影片最後，卡瓦納與現場兩名日本觀眾友好互動。（影片截圖）

影片曝光後，隨即引起熱議，目前點撃率超過350萬。不少網民表示到了另一個國家，然後要求當地人遵守別國的法律是荒謬至極，並讚揚卡瓦納的應對方式，「感謝你為基本人權所做的反擊」。另外，有網民指認出該名中國男子身分，稱其與孔子學院有密切關係。

不過亦有不少網民在聽完女事主解釋後，批評該鋼琴家「明顯是歧視和挑釁」，並稱不論是指著中國國旗罵「communist flag」，又或者是彈奏歧視歌曲《Ching Cheng Hanji》，都是不能接受的。

網民點睇：

「誰來給我解釋一下為什麼這個女的覺得他去公共場合拍祝福視訊的時候，這個給公眾使用的鋼琴就一定是要空出來等著給他用的呢？」

「我沒看來龍去脈，就是這個老外在彈鋼琴，女的說直播要求刪除，我覺得，不帶國籍濾鏡，我覺得都有點道理。」

「大家對於公開場合的界定確實比較模糊。」

「故意激怒對方，陰陽你，欺負你，卻又把握好分寸，你反抗就是你敏感。還有你的傻同胞，一邊說沒有興趣判斷對錯並下定義，一邊又說很多華人在外生活，別連累他們。」

