「魔笑鋼琴女」meme本尊曝光！走紅後遭網暴：不懂我做錯了什麼？

抖音、YouTube上有一個時常被使用的3秒影片，一名身穿白衣的女子，在鋼琴旁露出燦爛的笑容，搭配魔性笑聲，成為內地網絡知名meme(迷因)，走紅多年。



近期《白鹿視頻》採訪到meme的本尊「李老師」，李老師受訪時一度落淚，稱當初朋友錄下這個影片後，她沒想到意外爆紅，而她在meme走紅後曾經遭到網絡欺凌還有網民的謾罵，更有人咒她全家死，讓她覺得「我為什麼要遭受這一切」，不過現在的她已經慢慢釋懷，並且希望大家能在這個影片中得到快樂，釋放平常的生活壓力。



《白鹿視頻》報道，李老師是陝西寶雞人，曾經在一所學校內任教，但近期因身體因素辭去了工作。李老師稱，這段影片是她在2015年7月時於自己開設的琴房拍攝的，當時只是自己和朋友閒聊，一位好友正好拍攝到她的笑容，她就上傳微信朋友圈。

沒想到上傳朋友圈之後，不少人都覺得李老師的笑容好魔性、好歡樂，結果就有人將這段影片剪輯後再度上傳到其他網站，這段影片就這瘋狂傳播，有人稱她是「哈哈女」、有人叫她「白衣鋼琴女」、「鋼琴女」，這段3秒影片更整整在網路上走紅9年，成為抖音常見的片段。

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李老師表示，影片走紅之後，自己曾被學生詢問，但她堅持否認。她甚至因此刪除一個認識多年的朋友，因為該朋友將這個meme傳給自己，李老師認為，「這是一種十分嚴重的嘲笑。」

李老師也稱自己從來不是網紅，「我一直是從事教育行業，最近也有廠商邀請我直播，而且費用開得非常的高」，但她嘗試了一下之後，還是無法接受這樣的賺錢方式，認為錢拿得十分不安心、不踏實。

李老師坦言，在走紅後生活受到影響，因為影片太過搞笑、不正經與她老師的身份不符合。自己更曾在網絡上遭遇網絡暴力、網絡欺凌，甚至有網民寄信謾罵，詛咒她全家人。

李老師講到這裡，一度落淚，稱「其實我不知道自己到底做錯了什麼，這些東西傳來傳去都不是我想要的，為什麼要讓我遭受這樣的謾罵。」

不過隨著9年過去，李老師認為，自己已經慢慢釋懷因為影片走紅而帶來的紛擾。李老師回憶，她認為自己9年前的那個笑，從一開始面無表情到突然放聲大笑，「都是發自內心的，當時也是我最放鬆、最無壓力的階段」，而如今社會壓力龐大，她也希望網民能從這個影片中得到快樂。