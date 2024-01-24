SK-II大中華區銷量跌34%　母公司：核污水排海或是主要原因

日本高端護膚品牌SK-II在大中華地區銷量大跌，母公司寶潔（Procter&Gamble，簡稱P&G）表示，核污水排海或成主要原因。



SK-II在大中華地區銷量大跌。（網上圖片）

寶潔公司周二（23日）公布了2024財年第二財季業績，顯示截至12月底的第二財季，SK-II在大中華地區的銷售額按年下跌34%，並指日本核污水排海是主要原因。不過，儘管上一財季的業務受到衝擊，但寶潔公司高管表示，SK-II的銷售已經開始好轉。

去年8月，日本開始從福島核電站釋放大量處理過的放射性污水，引起了包括中國在內的多個鄰國的強烈反對。由於擔心核污染，包括SK-II在內的日本品牌遭到抵制。

另據媒體去年6月報道，日本鴨川與琵琶湖匯合的岸邊有區域被堆放了大量含放射性物質銫的木屑，這些木屑是福島核電站事故中受到輻射樹木的一部分。由於琵琶湖是SK-II的唯一水源，因此有消費者擔憂SK-II受核污染影響。

2023年8月24日，位於日本福島縣大隈町的福島第一核電廠開始向太平洋釋放核污水後，鏡頭拍得核電廠的鳥瞰圖。（Reuters）

寶潔公司還對此回應，所有SK-II產品和成分在上市之前都經過嚴格的產品安全性評估，遵守所在市場的監管和安全要求，試圖減輕消費者的擔憂。

公開資料顯示，寶潔公司成立於1837年，至今已經有近190年的歷史，旗下擁有OLAY、SK-II等多個家喻戶曉的品牌。整體來看，寶潔公司2024財年第二財季營收較去年同期的207.33億美元（約合1621.2億港元）增長了3%，至214.4億美元（約合1676.5億港元），但略低於FactSet預期的214.76億美元（約合1679.3億港元）。