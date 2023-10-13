中日海洋事務高級別磋商機制第十六輪磋商　中對日排核污水表不滿

據中國外交部網站消息，周五（13日），外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行在揚州共同主持中日海洋事務高級別磋商機制第十六輪磋商，就兩國間涉海事務深入交換意見。兩國各涉海部門代表參加。



期間，中方闡述了在東海、釣魚島、南海、台海等問題上的立場，敦促日方切實尊重中國領土主權和安全關切，停止在上述問題上的一切消極言行。中方對日本向海洋排放核污染水表示強烈不滿，要求日方以負責任態度妥善處置。

據指雙方同意繼續堅持把東海建設成為和平、合作、友好之海的目標和宗旨，就涉海事務保持密切溝通，努力管控矛盾分歧，加強互利合作，共同維護海上局勢穩定；雙方原則同意明年上半年在日本舉行中日海洋事務高級別磋商機制第十七輪磋商。

另一方面，中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校周五下午表示，近年來，日方不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衛」原則，借渲染周邊威脅，大幅增加防衛開支，加快新型作戰領域建設，發展遠程進攻能力，在軍事擴張的道路上越走越遠，給地區和世界和平穩定以及戰後國際秩序帶來嚴重挑戰，引發國內外廣泛質疑和高度警惕。中方敦促日方深刻汲取歷史教訓，多做有利於維護地區和平穩定的事，而不是相反。