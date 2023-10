福島核污水｜內地海關總署：9月中國從日本進口的水產品「歸零」

8月24日,日本政府啟動福島核污染水排海。中國海關總署當日發佈公告,全面暫停進口日本水產品。據內地海關總署今日(18日)發布的數據顯示,9月份,中國從日本進口的水產品已徹底「歸零」。



海關總署今日發佈「中國進出口統計月報」,其中,9月份中國自部分國家(地區)進口商品類章金額表顯示,中國從日本進口的「魚及其他水生無脊椎動物」沒有任何記錄。而8月份,中國從日本進口的這一類章商品中的金額還有1.49億元。

數據還顯示,前8個月,中國總計從日本進口了20.85億元,與今天剛發布的前9個月的累積數據完全相同,這意味著整個9月份中國沒有從日本進口任何水產品。

除水產品外,9月份中國從日本進口的肉、魚及其他水生無脊椎動物的製品亦無任何數據記錄。

福島核廢水:Customers browse through locally caught seafood at the Hamanoeki Fish Market and Food Court in Soma, Fukushima Prefecture, Japan, August 31, 2023. (Reuters)