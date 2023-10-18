福島核污水｜內地海關總署：9月中國從日本進口的水產品「歸零」

8月24日，日本政府啟動福島核污染水排海。中國海關總署當日發佈公告，全面暫停進口日本水產品。據內地海關總署今日（18日）發布的數據顯示，9月份，中國從日本進口的水產品已徹底「歸零」。



海關總署今日發佈「中國進出口統計月報」，其中，9月份中國自部分國家（地區）進口商品類章金額表顯示，中國從日本進口的「魚及其他水生無脊椎動物」沒有任何記錄。而8月份，中國從日本進口的這一類章商品中的金額還有1.49億元。

數據還顯示，前8個月，中國總計從日本進口了20.85億元，與今天剛發布的前9個月的累積數據完全相同，這意味著整個9月份中國沒有從日本進口任何水產品。

除水產品外，9月份中國從日本進口的肉、魚及其他水生無脊椎動物的製品亦無任何數據記錄。

福島核廢水：Customers browse through locally caught seafood at the Hamanoeki Fish Market and Food Court in Soma, Fukushima Prefecture, Japan, August 31, 2023. （Reuters）

今年8月24日，日本政府啟動福島核污染水排海。中國海關總署當日發佈公告，表示為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，決定對原產地為日本的水產品採取緊急措施，全面暫停進口日本水產品。

根據中國食品土畜進出口商會的統計，中國8月自日本進口的海產品及製品為0.29億美元，較上年同期下降63%，佔自日農產品進口總額26.2%。其中，貝類0.15億美元，年減67.1%。

在完成第一批「排污入海」後，10月5日上午，日本第二批「排污入海」進程開始，第二批排放的核污水總量與時長與第一輪相同。俄羅斯10月16日發表聲明稱，將從當天起對從日本進口魚類等水產品實施臨時限制。對於中國、俄羅斯等國家及地區對日本海產品實施禁令，日本政府表示「缺乏科學依據」，並敦促各國撤銷禁令措施。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，日本共同社拍攝的這張照片顯示位於日本福島縣大隈町的福島第一核電站的鳥瞰圖。核電站8月24日開始向太平洋排放核污水。（Reuters）

針對日方的反應，中國外交部發言人汪文斌曾表示，中方主管機關依據中國法律法規以及世貿組織《實施衛生與植物衛生措施協定》相關規定，對原產地為日本的水產品採取緊急措施，完全正當、合理、必要。

商務部新聞發言人何亞東也曾指出，中國已多次就日本福島核污染水排海問題表明嚴正立場，並在世貿組織相關會議上和對日貿易政策審議中多次提出嚴重關切和質疑，但日本政府仍一意孤行，單方面強行啟動核子污染水排海。何亞東強調，中方始終支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，依照世貿組織規則行事。日方應反躬自省，立即停止向全球轉嫁核污染風險。