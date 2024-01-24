江西新余店舖地庫起火　至少39死　多人跳窗逃命｜持續更新

1月24日，江西新余市渝水區有沿街店舖的地庫起火，截至晚上8時，事故已造成39人遇難，9人受傷，仍有人員被困；傷者正在醫院全力救治。火災現場救援已於20時50分結束。



央視新聞報道，起火的建築樓下有網吧，樓上有培訓機構。網吧老板透露，起火源頭為地庫一家做冷凍生意相關的店舖，該店最近堆積許多裝修材料，結果引發火災。



22: 10 央視新聞報道，火災現場救援已於20時50分結束，現場已無被困人員。火災已造成39人遇難，9人受傷，其中8人病情平穩，另有1人正在搶救。事故原因正在調查，善後工作正在進行。

受困者從二樓跳到鋪設在地下的床墊上（點圖放大）：

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21:58 據了解，火災的傷員被轉運至江西省新余市新鋼中心醫院進行救治。新鋼中心醫院接線人員指出，目前接收的傷者都比較年輕，均在醫院急診室進行救治，暫未統計傷者數量。醫院正在開會，稱會盡全力搶救。

21:23 國家衛健委醫療應急工作負責同志帶領呼吸、重症、燒傷等國家級專家趕赴事發地，加強醫療救治指導

20:00 事故已造成39人遇難，9人受傷，仍有人被困

19:30 國家主席習近平對事故作出重要指示，要求堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

18:40 事故造成25人遇難

17:00 事故造成7人遇難

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新余市渝水區「1·24」火災處置應急指揮部通報，1月24日下午3時24分，渝水區天工南大道佳樂苑沿街店舖地下一層發生火災。接警後應急、消防、公安、120救援、當地政府立即趕到現場開展救援。

新余市的市、區領導第一時間趕赴現場，成立火災處置應急指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。目前，現場仍在搜救，事故原因同步調查中。

目擊者稱，起火建築內有網吧和培訓機構，火災發生後，有多人從二樓跳下逃生。畫面顯示，多人從二樓窗戶處跳到民警鋪設在地面的床墊上，有男子掛在空調外機處往下跳，亦有人爬窗逃生，民警在地面逐一接住。

網傳圖片及影片顯示，起火建築不斷冒出黑色濃煙，延伸至空中數十米高。目擊者稱，與火災相鄰的兩條道路已被封鎖。

距起火點不足100米的商店老闆稱，起火處位於沿街店舖的負一層，還在裝修階段，尚未開業。該商舖一樓是超市，樓上有賓館和培訓機構，「我離得遠，看到冒煙了，但沒看到火」。

年輕受困者爬梯逃生，有人拉著路邊的電纜線摔下樓（點圖放大）：

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有知情者稱，佳樂苑是一處老舊小區，起火地點為小區沿街店舖地庫，地面約有5、6層高，其中一樓、二樓主要是店舖，三樓以上為居民樓。

《極目新聞》報道，多名青年從二樓陽台爬窗逃生，有人爬到一半直接跳下來，摔倒在地上。附近一家超市老闆稱，火從地庫燒起來，但濃煙蔓延至二樓，二樓有很多網吧，還有培訓機構，培訓機構主要是面向大學生。據介紹，佳樂苑緊鄰江西工程學院。

新余市融媒體中心此前報道，佳樂苑小區位於袁河街道電工廠社區內，屬於無物業小區，共有6棟樓，132戶，常住人口約300人，小區內髒亂差現象嚴重，車輛亂停亂放、綠化帶種菜、私搭廁所等問題突出。為改善小區面貌，2023年10月該小區曾進行改造。