江西新余大火39死｜初步查明違規用火施工肇禍　12名責任人被扣查

江西省新余市渝水區昨日（24日）有店舖發生大火，造成39人死亡、9人受傷，期間有受困者跳樓逃生。事故原因初步查明，當時地庫正進行冷庫裝修，因施工人員違規用火施工，造成大火蔓延釀成慘劇，12名相關責任人已被扣查。



新華社報道，起火建築為6層高商住樓，地庫率先起火，迅速蔓延至一樓、二樓的商鋪。經初步查明，地庫正在進行冷庫裝修，因施工人員違規動火施工，造成失火。

▼▼ 受困者從二樓跳到鋪設在地下的床墊上（點圖放大）：



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由於火勢太大無法及時撲滅，濃煙通過樓道湧入至二樓，二樓是培訓機構和賓館，受困群眾主要是參加「專升本」培訓的學生，以及住宿旅客。事後臨街多家店舖已經被濃煙熏黑，一些招牌被燒得殘破不堪。

▼▼ 年輕受困者爬梯逃生，有人拉著路邊的電纜線摔下樓（點圖放大）：



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事故發生後，江西省委省政府要求全力做好傷員救治和善後，並做好事故調查工作，將按照事故調查結論，依法依規嚴肅追究相關責任人的責任，給死難者和社會各界一個負責任的交代。

同時，省各地迅速聚焦沿街店舖、學校等「九小場所」 ，緊盯景區、商場等人員密集場所，開展地氈式的安全隱患大排查、大整治。