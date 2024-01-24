江西新余大火逃生影片曝光　多人跳床墊　青年拉電纜線爬梯摔下樓

江西新余渝水區天工南大道佳樂苑沿街店鋪地下一層24日（周三）發生大火，現場濃煙滾滾，火勢兇猛，死傷慘重。多段驚險逃生片段曝光，可見有多名受困者從二樓窗戶跳到鋪設在地下的床墊上，由民警在下方逐一接住；又可見有多名背著背包的年青受困者爬梯子到地下逃生，期間有人拉著路邊電線桿的電纜線摔下樓，險象環生。



受困者從二樓跳到鋪設在地下的床墊上（點圖放大）：

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網傳影片顯示，事發時有多名學生模樣的青年從二樓陽台的窗戶爬出來。在樓下一家烤肉店旁邊的牆上，民警、群眾等多人扶著一架梯子，這些爬窗出來的青年順著梯子爬到地下逃生。期間更有人一時慌張之下，在半空中拉著路邊電線桿的電纜線，然後直接摔下樓。

年青受困者爬梯逃生，有人拉著路邊的電纜線摔下樓（點圖放大）：

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此外，網傳影片又顯示，有逃出火場的年輕女子蹲在路邊，可見有大片衣服被薰黑。

年輕女子身上的大片衣服被薰黑（點圖放大）：

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內媒《極目新聞》等報道，附近一家超市老闆表示，火雖然是從地下一層燒起來的，但濃煙蔓延至二樓。二樓有很多網吧，還有培訓機構，培訓機構主要是面向大學生的。