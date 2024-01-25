江西大火39死｜濃煙攻入補習社　課室只有一道窄門　僅容一人通過

江西省新余市渝水區沿街店舖地下一層昨日（24日）發生大火，造成39人死亡、9人受傷，其中濃煙湧入至二樓一家教育培訓機構（香港稱補習社），因此學生為受困人群之一，官方也稱有參加補習的高職院校學生遇難。官媒《中國青年報》引述該補習社的學生指，火災發生時學生所在的教室只有一扇窄門，僅容一人通過。



年輕受困者爬梯逃生，有人拉著路邊的電纜線摔下樓（點圖放大）：

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據官方發布會通報，初步查明火災起因為該樓地下一層冷庫裝修時施工人員違規動火施工造成。濃煙通過樓道湧入至二樓，二樓是名為博弈教育諮詢的補習社和一家賓館，受困人員主要是參加補習的學生和住宿旅客。

事故發生地的建築外觀。（《中國青年報》）

博弈教育諮詢主要為高職院校學生準備應考「專升本」（專科升大學本科）考試。《中國青年報》的報道引述2名贛西科技職業學院的男學生指，死者之中有4人是他們的同班同學，其中2名男生更是他們在附近出租屋居住的室友，他們最近都在補習社上課。

課室只有一窄門

兩人描述稱，博弈教育諮詢有數間大小不等的教室。火災發生時，學生們所在的教室是最大的一間，用來上英語等大課。這間教室的面積在60平方米（約645呎）以上，通往外界的出口有兩個，其中一個隱藏在教室後面，在一扇窗簾背後，有個小窗，但「沒有開過」，窗簾也從不拉開。他們曾有一次試圖開窗，但窗戶邊緣「用膠布粘起來了」。

兩人描述稱，另一個出口是講台旁邊的一扇鋁合金小門，門很窄，「一次只能過一個人」。上課時，門經常是閉合的，「如果有同學出去上廁所，也會隨手把門帶上」。

江西省新余市渝水區沿街店舖地下一層昨日（24日）發生大火，造成39人死亡、9人受傷。（網絡圖片）

報道指，兩人稱其中一名死去的室友今年21歲，從大一下學期就在準備考「專升本」，已經準備了兩年半，「是最刻苦的」，目標是考井岡山大學，「他高考失利，可能是想證明自己吧」。

兩人又稱，另一位離世的室友來自青海，昨天正輪到他做飯，出租屋的廚房還備著菜。

受困者從二樓跳到鋪設在地下的床墊上（點圖放大）：