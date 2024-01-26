21歲鄭欽文勇闖澳網決賽　賽後中文致謝：中國球迷舉的國旗真好看

澳洲網球公開賽（澳網）女子單打四強，中國球手鄭欽文延續佳態直落兩盤擊退烏克蘭的恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska），生涯首度勇闖大滿貫決賽，力爭繼李娜之後，成為歷來第二位贏得大滿貫冠軍的中國球手。



年僅21的鄭欽文，從小已受李娜啟發，到師姐的家鄉武漢學藝，並曾跟隨對方的教練 Carlos Rodriguez。賽後，她特意感謝了全場的中國球迷，「首先謝謝現場給我加油的中國朋友們，謝謝你們。你們給我帶來非常難忘的回憶，還有就是，上面舉著的國旗真的非常好看」，接著她開心地說，「祝你們新年快樂，好不好。新年快樂！」



澳網女單：鄭欽文勝出一刻激情慶祝。（路透社）

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對於鄭欽文闖入決賽，中國球迷都非常感動「感覺小鄭都要哭了，我在螢幕前已經哭了」、「好久沒有關注網球了，新星誕生了」、「鄭欽文威武！決賽毫無負擔的去拼吧，保底大滿貫亞軍了，放開手搏就完事了！」

中國唯一曾贏得網球大滿貫的球手，就是李娜。據此前報道，年輕20歲的鄭欽文，跟李娜一樣來自湖北，鄭欽文通過電視直播看着李娜，啟發鄭欽文選擇成為網球選手。2011年李娜贏得法國網球公開賽，首奪大滿貫時，鄭欽文仍只得9歲。

鄭欽文說道，李娜的成功給自己埋下了「拿大滿貫冠軍」的夢想種子，「我記得那一天，好像全國人民都在關注這件事情，那時候我還小，李娜的奪冠給我種下了夢想，有一天我也要奪得大滿貫。」

此前接受採訪時，鄭欽文曾說過自己希望在五年內拿到大滿貫冠軍。她週六（1月26日）決賽將受到今屆賽事最大考驗，對手是上屆冠軍兼2號種子莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。