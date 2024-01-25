鄭欽文勇闖澳網決賽　受李娜啟發　力爭成中國第二位大滿貫得主

澳洲網球公開賽（澳網）女子單打四強，中國球手鄭欽文延續佳態，以6：4、6：4直落兩盤擊退烏克蘭的恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska），生涯首度勇闖大滿貫決賽，力爭繼李娜之後，成為歷來第二位贏得大滿貫冠軍的中國球手。

這位年僅21的湖北姑娘，從小已受李娜啟發，到師姐的家鄉武漢學藝，並曾跟隨對方的教練 Carlos Rodriguez，她過去兩年火速冒起，追隨李娜的腳步愈戰愈勇，開創屬於她的新天地。



澳網女單：鄭欽文勝出一刻激情慶祝。（路透社）

晉級過程未遇另一種子

鄭欽文的名字，近年才開始冒起，這位2002年出生的新世代球手，2021年年終世界排名尚在125位，去年底已升上第15。

今屆澳網她被列為12號種子，她身處的女單上半區域的種子球手相繼下馬，頭號種子施安迪（Iga Swiatek）、3號種子列巴堅娜（Elena Rybakina）、5號種子皮古娜（Jessica Pegula）先後出局，鄭欽文順利過完一關又一關，連贏6場後首度置身大滿貫決賽，期間竟未曾遇上任何一位種子對手。

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她在決賽將受到今屆賽事最大考驗，對手是上屆冠軍兼2號種子莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。這位白俄羅斯（又名：白羅斯）名將在另一場四強賽事以7：6、6：4挫4號種子歌芙（Coco Gauff）。

鄭欽文首盤頂住恩絲杜絲卡給予的壓力，利用場區左右兩邊抽擊制勝，恩絲杜絲卡一度因腹痛須即場接受治理，其後被鄭欽文先取第一盤；次盤恩絲杜絲卡在連串犯錯下，先被打破發球局，就算立即「破發」回敬，鄭欽文在第7局再次打破恩絲杜絲卡發球局，終再勝一盤贏得賽事。

賽後她說：「首先謝謝現場為我加油的中國朋友們，謝謝你們。你們給我帶來了非常難忘的回憶」，她之後再用中文向在場同胞示意：「祝你們新年快樂！」

鄭欽文與李娜。（澳網官方X）

中國唯一曾贏得網球大滿貫的球手，就是李娜。巧合的是，年輕20歲的鄭欽文，跟李娜一樣來自湖北，小時候看着李娜在賽場南征北討，啟發鄭欽文在8歲的時候由家鄉十堰市，轉到李娜的出生和成長的武漢訓練。2011年李娜贏得法國網球公開賽，首奪大滿貫時，鄭欽文仍只得9歲。

兩個不同年代的球手，有不少淵源，鄭欽文之後曾跟隨李娜2014年退役前的阿根廷籍教練Carlos Rodriguez在北京訓練。她的事業突破，有賴另一位說西班牙語的男人——西班牙籍教練列巴（Pere Riba）一手將她在2021至2023年間由世界排名169急升至第19。

她一度跟列巴分道揚鑣，西班牙人之後幫助歌芙贏得2023年美國網球公開賽冠軍，鄭欽文去年底再次跟列巴合作，湖北姑娘立即在今屆澳網取得突破，首度置身大滿貫決賽。

西班牙籍教練列巴（Pere Riba）去年助歌芙贏美網，今年又帶領鄭欽文勇闖澳網決賽，他的笑容說明一切。（Ｘ）

今年也是值得紀念的一年，李娜的第二項大滿貫錦標，正是2014年澳網。時隔10年，終於再有另一位中國球手能置身澳網兼大滿貫決賽，鄭欽文也即將繼李娜後，成為歷來第二位打入世界排名前十位的中國網球手。決賽如能再過一關，小妮子成就可望追上偶像李娜。

有趣的是，李娜目前亦身在澳洲，她獲澳網大會邀請，到墨爾本參加澳網元老賽，她日前更趁鄭欽文在第3圈賽後受訪期間，突然在對方身後「偷襲」，然後向小師妹送上擁抱，場面非常溫馨。李娜給予鄭欽文忠告，「在場上儘量簡單點，不要想太多」，亦對同鄉小師妹充滿信心。