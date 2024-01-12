大美嶺南｜廣州南沙蕉門河：一河兩岸　水秀花香

【編者按】廣州南沙蕉門河憑借一河兩岸的水秀花香，帶來了四季如春的詩情畫意。它由南至北穿越南沙，兩頭聯通海洋。一城絢爛 ，盡在兩岸。羊城晚報《大美嶺南》第83站來到南沙蕉門河，通過攝影家歷時半年多數百張航拍南沙的圖片中遴選的珍貴鏡頭，沿著河道體會獨特的水鄉文化風情，感受「灣區之心」的無限活力。



十里畫廊，沙鷗翔集。轉個身，和蕉門河碰個面，鮮活的綠意便撲面而來。一路走來，皆有意想不到的風景令人駐足。風似乎從遙遠的許多年前吹來，古時的蕉門河，流淌在黃山魯和大山乸之間，在珠江口伶仃洋西北流入珠江。南沙作為廣州唯一的出海口，境內眾多河湧連接著海洋，見證了昔日海上絲綢之路的帆檣雲集，跨海貿易之先河的繁華。它見證了千年商都揚帆碧海的起起落落。如今，向海而生的南沙人，與時俱進，向著世界進發。

蕉門河，已成為南沙的「城市客廳」高標準的中央商務區和濱海新城區。沿著河岸，穿行於蕉門河綠道，河畔林邊的生態底色和蓬勃發展的城市建設，在這裏完美結合。原生態的生活底色將人們緊密相連，幸福的笑容將花鳥香氣寫進南沙時光。溯水而行，濱海風貌與嶺南水鄉交相輝映；尋古而來，黃閣麒麟舞、南沙特色水鄉婚俗、鹹水歌已入選非物質文化遺產保護名錄。

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青山白鷺水天遠，綠葉黃鸝風日柔。南沙「蕉門河+鳳凰湖」段是廣東省高標準規劃建設萬裏碧道試點之一。藍天白雲之下，地鐵4號線從蕉門河面穿梭而過。鳳凰湖與蕉門村湧、蕉門河連為一體，打造出了美不勝收的濱水景觀，在湖區建設過程中保留並修復了蕉門炮台遺址。

蕉門河的青春綠道，不僅連接了太極廣場、親水長廊、情侶路、釣魚台、兒童公園等景點，而且悄然興起劃船、賽艇、槳板等水上運動。人們除了可以沿碧道而行，還能擊槳於蕉門河道之上。全新的自然濱水生活方式，讓人們走出家門就能擁抱自然，在青山綠水中打開健康的生活方式。蕉門河猶如鑲嵌在南沙中心的一塊綠寶石，鐘靈毓秀，文脈悠長。

候鳥翔集蕉門河 （羊城晚報）

南沙區新圖書館就位於蕉門河畔，是南沙新區文化客廳，也是國內首個自貿區特色圖書館。它以「南沙墨硯·名硯清水」的文化理念塑造著南沙形象。在這裏，散發著書香的時光很慢，也很美。新開的南沙IFC空中圖書館是南沙區圖書館的第一個分館，它既是圖書館，也是天際觀景台。在河岸的另一邊，創享灣與進港大道的南沙牌坊南北相望，是粵港澳大灣區青創基地，它以年輕時尚氛圍成為了網紅打卡點，在這裏，不少港澳青年借時代的東風創出了一片新天地。在創享灣右側，蕉門河和烏洲湧交匯處，一座高顏值的人行景觀橋即將合龍，它就是聚星橋，是國內首座三肢星型人行景觀橋，通橋之後，它將連通國際人才港、創享灣，打造蕉門河沿岸無縫銜接觀景長廊。蕉門河西岸，華南師範大學附屬南沙中學正是南沙家門口的名校。香港科技大學(廣州)已經正式開學，城市客廳的「半小時交通圈」正在形成。

夜晚的蕉門河流光溢彩。南沙大橋、虎門大橋、明珠灣大橋、鳧洲大橋、紅蓮大橋等一座座大橋橫跨江河，在悠悠碧波間，與沿線水鄉風情和諧相融，成為了灣區新地標。若登上黃山魯，向東南，可見伶仃洋一望無邊，煙氣浩渺；向西北，可見蕉門河中心城區，樓宇林立，燈火璀璨。

廣州南沙蕉門河 （羊城晚報）

新入選「羊城新八景」之一的南沙「濕地唱晚」，被譽為「廣州之腎」。 在這裏登上海景塔頂，既能眺望繁忙的南沙港區，飽覽現代工業文明成果，又可盡享「飛鳥相與還」的生態美景。這勃勃生機正從南沙傳向世界。