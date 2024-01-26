內地去年超230家房企申請破產：半數集中五省　以浙江居首

內地房地產行業2023年依舊處於深度調整階段，房企整體銷售額下降明顯。據易居中國旗下克而瑞（CRIC）研究中心統計，內地去年百強房企累計業績同比降低的企業數量佔比近七成，其中有31家同比降幅高於30%。房企業績承壓的同時，「不少小型房企更是倒在了黎明前」。



中房網透過人民法院公告網，以「房地產」為關鍵字檢索，並剔除了重複分發企業、及非房地產企業的名單統計後發現，2023年全國約有233家房企發布了相關破產文書。

五省破產房企總量佔比超5成 浙江居首

從省域分布來看，浙江、湖南、廣東三省的破產房企數量居前三位，其中，浙江破產房企數量為36家，佔全部破產房企的15.45%，居各省（市）之首。此外，新疆和江蘇的破產房企數量也較為靠前，上述5省累計破產房企數量超過2023年內破產房企總量的50%。

整體來看，2023年破產房企主要還是以地方小微房企為主，且位於三四線城市的企業居多，經營及專案覆蓋範圍不大。若與最近幾年相比，2023年房企破產數量已較往年有所下降。

自2019年起，中國樓市經歷了嚴格的調控政策，很多小型房企因為資金困難被兼併或申請破產。（新華社）

據中房網此前統計的資料顯示，2020年有408家房企申請破產，2021年有343家房企申請破產，2022年破產房企數量下降到308家，2023年破產房企數量進一步下降至233家，房企的淘汰速度有所減緩。

另據房地產信用資訊平台即時資料顯示，截至2023年12月31日，具有開發資質的內地企業有約13.74萬家，以2023年233家發布破產文書的房企數量來看，佔比僅為0.17%，對行業衝擊效果有限。

房地產行業將持續出清

隨著房地產市場進入深度調整階段，房企此前的高杠杆經營模式受到挑戰，加之外部融資環境的改變，不少房企的風險不斷暴露，房地產行業近幾年也開始走向市場化出清的道路。

在業內人士看來，個別房企的破產主要是經營惡化的結果，是經過市場殘酷競爭優勝劣汰後的自然選擇，同時也在一定程度身上有利於行業加速出清，所以應理性客觀看待。

值得注意的是，近段時間以來，針對企業端融資政策的持續發力，高層多次重要會議均強調「一視同仁」支持房企融資，提出「三個不低於」，這些積極穩妥化解房地產風險的政策利好，也讓部分處於「生死存亡」邊緣房企得到了些喘息的機會。

克而瑞研究中心提醒，當前行業仍處在風險出清期，雖然近期政策面不斷優化、釋放利好，但是購房者信心和行業預期的修復尚需時日，預計銷售低迷態勢短期內難以扭轉，企業銷售去化及回款還將持續承壓。

相關研究機構分析人士預計，今年在宏觀經濟向好及支持政策綜合影響下，房企銷售有望築底企穩，房地產企業風險出清將提速。