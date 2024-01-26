中國駐歐盟大使傅聰：在光刻機問題上永不要低估中國人的聰明才智

荷蘭光刻機企業阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）1月1日稱，荷蘭政府已撤銷部份晶片製造設備對中國大陸出口的許可，包括部份光刻系統的出口許可。周一（22日），中國駐歐盟大使傅聰接受彭博社專訪時表示，中國並沒有與世隔絕，閉關鎖國的日子已一去不復返；在光刻機問題上，永遠不要低估中國人的聰明才智。



傅聰表示，每個國家都需要考慮自身安全，這沒有問題。問題是把界限劃在哪裏。他認為，中國確實需要加大自力更生，在一些歐洲國家的支持下，美國正在切斷某些領域的對華供應鏈，光刻機就是最明顯的例子，「面對『斷供』，中國難道只能坐以待斃嗎？我們當然需要強調自力更生，但這並不意味著不與他國合作」。

他又指，對於中國「雙循環」發展格局，外界存在疑慮。中國擁有超大規模市場，發展經濟必然首先依靠自身市場。但正如國家主席習近平多次指出，凡是願同中國合作的國家、地區、企業，中方都會積極開展合作。中方正在採取各種舉措吸引外資，最新例子是給予歐洲7國免簽待遇。去年下半年以來，中國還出台了許多措施，改善外國投資者的營商環境。同時，中國是世界上唯一舉辦進口博覽會的國家，透露舉辦，中方希望為潛在的外國投資者和出口商提供展示產品和技術的平台，並指出美國企業也很踴躍，「中國並沒有與世隔絕，閉關鎖國的日子已一去不復返」。

阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）為荷蘭光刻機企業。圖為2023年6月16日，ASML荷蘭費爾德霍芬總部的標誌。（REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo）

對於光刻機問題，他認為，歐盟委員會正就出口管制提出建議，這不是一個好信號，將阻礙雙方科技和經濟合作，以及歐洲企業發展進步。他又稱，阿斯麥公司高管對限制對華出口頗有怨言，沒有中國市場，不知道他們的優勢地位還能維持多久，「永遠不要低估中國科學家和工程師的聰明才智」。

他又認為荷蘭服從了美方壓力，強調貿易措施是最後的手段，中方不希望看到中歐相互採取貿易措施，這將造成雙輸局面。