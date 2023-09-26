華為發布會未提晶片光刻機　輪值CEO曾稱：生產5G手機需待美許可

9月25日下午，華為召開秋季全場景新品發布會。2小時個小時的發布會，僅華為公眾號平台觀看人數就超過726萬人。

不過，截止發布會結束，最受大眾關注的Mate系列手機、晶片、光刻機等隻字未提。



內媒《深藍財經》文章稱，這場發布會中，包括華為推出新品包括平板及配套、手錶、耳機、電視、眼鏡、路由器等。尤其華為電視價格在兩三萬，手錶價格要2萬上下，價格不菲「彷彿錢是大風吹來的」。

文章統計了15年來華為的財務數據發現，十多年下來，華為能夠成為科技巨頭，背後研發費用已超過1兆。這也換來一家成熟的、資產過萬億的巨頭企業。

華為研發費用走勢圖，2008～2022年。（深藍財經）

不過，當華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在下午4時左30分，開始介紹各個新品的價格，發表會接近尾聲時，對晶片、光刻機和手機等備受矚目的產品隻字不提。

8月29日，華為手機一改常態，時隔3年突然宣布正式上架銷售Mate60Pro，名為「先鋒計劃」，早於iPhone15系列搶下一輪關注熱度。當時，在沒有正式發表會的情況下，Mate60Pro的銷量大增，熱度不減。

內地各大平台亦對Mate60Pro進行拆機解說、測速跑分，各類影片都提到一點：「麒麟9000S芯片，回來了。」手機上線一個月，大眾關注的「Mate60Pro的處理器到底是什麼？」直到現在，官方仍遲遲未公布。

華為2022年年度報告發布會。（影片截圖）

對此，《深藍財經》文章認為，今年3月底，華為輪值董事長徐直軍關於晶片表態也許能夠回答上述問題。

徐直軍在「華為2022年年度報告發布會」上表示，華為的手機業務是受制裁影響最大的業務，美國商務部僅許可了4G手機晶片，因此華為只能製造4G手機。「如果要期待買到華為的5G手機，要等待美國商務部的批准，他能夠許可5G晶片給我們，我們就能夠生產5G手機，而且還能做成折疊屏。」