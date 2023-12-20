上海微電子據報成功研製出中國首台28納米光刻機

統籌上海張江科學城開發建設的張江集團透露，中國半導體裝備製造商上海微電子已成功研製出28納米光刻機。



上海張江（集團）有限公司12月19日在集團微信公眾號「你好張江」發文稱，「作為國內唯—一家掌握光刻機技術的企業，上海微電子已成功研製出28nm光刻機。」

內媒《鈦媒體》形容，張江集團公布的這一消息，標誌著中國最新28納米前道光刻機研發進展首次被官方披露。

上海張江（集團）有限公司12月19日在集團微信公眾號「你好張江」發文稱，「作為國內唯—一家掌握光刻機技術的企業，上海微電子已成功研製出28nm光刻機。」（微信公號@你好張江）

張江集團是一家統籌承擔張江科學城開發建設、專案引進等重要功能的國有獨資公司，隸屬於上海市浦東新區政府監管單位。「天眼查」資訊顯示，張江集團是上海微電子的第四大股東。消息傳出後，張江集團股價飆升了8%。

不過，張江集團之後對文章進行了修改，目前的文章中拿掉了關於28納米的表述，改為「作為國內唯一一家掌握光刻機技術的企業，上海微電子致力研製先進的光刻機。」

上海微電子（SMEE）成立於2002年，是由中國多家產業集團和投資公司共同投資組建的高科技股份有限公司。公司主要致力於半導體裝備、泛半導體裝備、高端智能裝備的開發、設計、製造、銷售及技術服務。

在美國去年加大力度遏制中國晶片產業發展的背景下，美國商務部將上海微電子列入黑名單。

國產光刻機一直被譽打破「晶片荒」的關鍵。（中新社）

另據《彭博社》報道，雖然28納米晶片於2011年首次問世，但上海微電子的最新成果意味著中國可能已將與該領域領先者的差距縮小了幾年。

此前，中國自己的光刻技術落後荷蘭公司約20年。儘管現在的光刻技術更加成熟，28納米晶片對於智能手機和電動汽車等眾多產品仍然至關重要。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

