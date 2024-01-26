新年連開五場重要會議！首場國常會釋放的三個重磅訊號

1月22日，隨著2024年新一屆國務院的本年首場常務會議召開，整個國家機器都隨著號角運轉了起來。此外後續更有五場重磅會議跟進，「打掃屋子再請客」，新一屆國務院將在他們的第一份政府工作報告後，全面啟動和推進高質量發展戰略，引領中國經濟的火車頭。



國務院常務會議一般每月召開2-3次，議題由總理或國務院分管領導同志提出，由國辦按程序報總理確定。本次國常會跟以往有著明顯的不同，共列了鄉村振興、即時配送、人工智能，資本市場四個議題，其中，有三個細節非常值得重視。



新聞聯播播報國務院常務會議。（影片截圖）

一，本次國常會是新一屆政府首次審議通過推進新型產業的會議，而且一次審議和部署了兩個（即時配送、人工智能）。

過去一年的國常會，大部分都是落實中央部署和季節性工作，審議和部署也都是針對上一屆政府已經推動的產業和文件進行修補。

新年的首場國常會開出了新氣象，首次開啟了對新產業的審議與審批，這預示著從本次國常會開始，「先立」將正式開始，部分高質量產業將梯次解除限制。

二，本次國常會是新一屆政府首次聽取資本市場運行情況以及工作考慮的彙報。過去一年的國常會，關於經濟與資本市場方面，都是在落實中央「要活躍資本市場，提振投資者信心」的口號。

全球關心中國的經濟情勢。圖為2014年2月11日，中國上海自貿區口岸一名職員正在工作。（Reuters）

新年的首場國常會，首次出現了聽取「工作考慮」，標誌著吹了半年多喇叭的國務院考慮開啓資本市場的相關動作了。

三，本次國常會召開當天，中辦、國辦印發《浦東新區綜合改革試點實施方案（2023－2027年）》，力度超市場預期。

「先立」的正式開始

微信公眾號「政事堂2019」分析，將這些新聞連在一起，就會發現有趣之處。去年12月底出台的一系列文件，如網絡遊戲意見稿，國發辦47號文件，都是「後破」的，而今年1月國常會公開審議通過的內容，都是「先立」的。

從週期來看，「先立」與「後破」的兩組內容，都是去年12月的中央經濟工作會議之後，同時開始集中醖釀。國家原計劃應該的是「先立」的先公佈，「後破」的根據情況選擇性公佈。只不過，有些部門不顧大局，把本應「後破」的內容，搶在「先立」之前公佈，引發了市場的軒然大波。

而本次新年的第一場國常會，標誌著「先立」的正式開始。一部分城市，一部分產業，將搶一步先走，讓這一部分人先富起來，由他們來帶動全民後富。

中央經濟工作會議2023年12月召開。（新華社）

新年連開五個重要會議

1月24日，本週三，上午10時舉行新聞發佈會，國資委副主任、秘書長、副秘書長、新聞發言人、產權管理局負責人介紹聚焦增強核心功能、提升核心競爭力，更好實現中央企業高質量發展有關情況。

1月24日，本週三，下午3時舉行新聞發佈會，央行行長、外管局局長、副行長介紹貫徹落實中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展情況。

1月25日，本週四，下午3時舉行新聞發佈會，金管局副局長、政策研究司司長、統計與風險監測司負責人、普惠金融司司長、財產保險監管司負責人介紹金融服務經濟社會高質量發展有關情況。

央行行長潘功勝。（資料圖片）

1月26日，本週五，上午10時舉行新聞發佈會，發改委副主任、商務部副部長、上海副市長、科學技術部、中國人民銀行有關負責人介紹推進浦東新區綜合改革試點有關情況。

1月26日，本週五，下午3時舉行新聞發佈會，商務部部長介紹穩中求進、以進促穩，推動商務高質量發展取得新突破有關情況。

微信公眾號「政事堂2019」分析，如此大力度的動作，以往歷年都沒有出現過去。之前每年年初，國務院各部門都會召開新聞發佈會，但各部門的彙報內容都是「運行情況」，「收支情況」，「發展情況」，「統計數據」，「進出口情況」，對前一年的工作進行總結，就派個新聞發言人了事兒。

中美貿易摩擦讓中國進出口承受巨大壓力，但對於美國企業和消費者也同樣有影響。（VCG）

但是今年年初的這一串新聞發佈會，內容全都是「聚焦增強」、「提升」、「增強」、「更好實現」、「貫徹落實」、「服務」、「推進」、「試點」、「推動」、「新突破」,而且，各部門都是高級官員們近乎集體出席。如此巨大的差異，這意味著什麼，相信不言自明。

「打掃屋子再請客」，新一屆國務院將在他們的第一份政府工作報告後，全面啓動和推進高質量發展戰略，引領中國經濟的火車頭。