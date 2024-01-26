國家體育總局前副局長杜兆才涉嫌受賄遭起訴

最高人民檢察院網站26日消息，國家體育總局原黨組成員、副局長杜兆才涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由湖北省武漢市人民檢察院審查起訴。近日，武漢市人民檢察院已向武漢市中級人民法院提起公訴。



檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人杜兆才享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：杜兆才利用擔任國家體育總局田徑運動管理中心黨委書記、主任，中國田徑協會副主席、秘書長，國家體育總局黨組成員、局長助理、副局長，中國足球協會黨委書記、副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

2023年4月，國家體育總局副局長杜兆才被查一周前曾參加足協反腐警示會。（網絡資源圖）

中央紀委國家監委去年10月7日發布消息，經中共中央批準，中央紀委國家監委對國家體育總局原黨組成員、副局長杜兆才嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，杜兆才嚴重違紀違法，「靠體育吃體育」、「靠足球吃足球」，既想當官又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職工錄用等方面謀利，並非法收受巨額財物，遭到「雙開」（開除黨籍和公職）。

公開資料顯示，杜兆才1960年3月生，曾任國家體育總局田徑中心主任，國家體育總局局長助理、黨組成員、中國足球協會黨委書記等，2018年任國家體育總局黨組成員、副局長、中國足球協會黨委書記，2019年當選中國足球協會副主席。